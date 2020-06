نور شدید شرق تهران 'ناشی از انفجار در انبار موشکی بوده است'

View this post on Instagram

تصاویر منتشر شده و گزارش‌ها در شبکه های اجتماعی حاکی از دیده شدن نوری در شرق تهران است که از زمین نشات می گیرد و تا ارتفاع بالا آسمان را روشن می کند. این ویدئوها از شهرک پردیس گرفته شده و کسی که آن را پست کرده می گوید که صدای انفجاری هم شنیده شده است. با این حال برخی دیگر از شاهدان می گویند صدایی نشنیده اند. هنوز منابع رسمی گزارشی در این مورد منتشر نکرده اند اما در ویدئوها و عکس هایی که در توییتر منتشر شده نوری از پشت یک زمین مرتفع که کم و زیاد می شود قابل مشاهده است. . اگر تصاویری دارید آن را به پیامگیر تلگرام و اینستاگرام بفرستید.