کرونا در ایران؛ وضعیت قرمز در هشت استان، افزایش درگذشتگان و تعطیلی هرمزگان

عکسی از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران با ماسک منتشر شده که واکنشهای بسیاری‌در شبکه‌های اجتماعی براه انداخته. آقای خامنه‌ای در این تصویر ماسک بر صورت دارد. این اولین بار است که رهبر ایران در دوران گسترش ویروس کرونا با ماسک دیده می شود. در ایران اعلام شده از ۱۵ تیرماه همه در مکان‌های سرپوشیده ماسک بزنند. و کمپینی بنام #من_ماسک_میزنم به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی برای تشویق مردم به ماسک زدن راه افتاد. پیشتر ویدیویی از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد که در جلسه ویدیویی با اعضای قوه‌قضاییه از ماسک‌ نزدن مسئولین گلایه می کرد. در شبکه ‌های اجتماعی نیز پیشتر از ماسک نزدن حسن روحانی و آقای قالیباف و‌ برخی نماینده‌های مجلس در جلسات‌شان گلایه‌هایی منتشر شده‌بود. گلایه آقای خامنه‌ای به ماسک نزدن مسؤلان دوباره همراه با عکس ماسک‌دار او‌ منتشر شده، او در این مورد گفته بود: 'میبینم که مسئولین محترم در تلویزیون حضور پیدا میکنند، در حالی‌ که دُوروبَرشان هم آدم هست، ماسک هم نزده‌اند؛ خب حالا من هم الان ماسک ندارم امّا دُوروبَر من کسی نیست؛ اگر چنانچه دو نفر، سه نفر بیایند دُور و بَر من، بنده هم حتماً ماسک میزنم، کما اینکه میزنم.' طرفداران آقای خامنه‌ای از این حرکت استقبال کرده‌اند و این حرکت را کاری نمادین برای استفاده و‌ترویج ماسک زدن دانسته‌اند. بسیاری نیز با این عکس شوخی کردند و در انتقادهایی نوشتند رهبر جمهوری اسلامی سالهاست که ماسک برچهره دارد و این اتفاق جدیدی نیست.