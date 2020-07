پدر روح‌ الله زم، محاکمه پسرش را 'خلاف عدالت و دادرسی اسلامی' دانست

View this post on Instagram

. . چهار‌شنبه‌‌ ۹۹.۴.١١، روز ١٠٣٦ ‏‎💟«تحميل جرم»💟 ‏‎‏‎به جای رييس‌جمهور ‏‎‏‎تقدیم سلام ‏‎‏‎به یاران جمهورِ جانی وكيل محترم متهم آقای روح‌الله زم وكيل تسخيري؛ يعني تعيين‌شده از سوی دادگاه است و متهم و خانواده او با اينكه يك طرف ماجرا هستند و بايد پاسخگو باشند، اما هيچ اختياري براي دفاع كامل و جامع از آبرو و احياناً اتهامات به‌ناحقِ عليه خود را نداشته و ندارند و اين حق شرعي و قانوني كه برآمده از قانون اساسي كه ميثاق ملي ماست، با یک بخشنامه يك مقام قضايي! از روح‌الله و متهمان مشابه او به نفع تحقيقات جانبدارانه ضابطان و بازپرسان و در نهايت تسهيل! و تسريع در امر قضاوت قاضي، سلب گرديده است، علاوه بر این حق مغصوب، وكيل محترم تسخيري و منسوب دادگاه، در مقدمه لايحه دفاعيه خود به دو حق ناديده‌شده ديگر «روح‌الله» در جريان رسيدگي اشارتي دارد كه توجه به آن خالي از لطف نيست: «قبل از دفاع از موكل و در خصوص اتهامات وارده به مشاراليه، لازم به توضيح می‌داند‌: علیرغم اینکه ما ادعا و اعتقاد راسخ داریم که قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوانین و مقررات جزایی کشورهایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشری هستند و بهترین قوانین و شکل دادرسی را جهت دفاع از متهم وضع نموده‌اند، بسیار افضل‌تر و انسانی‌تر بوده و اساساً قابل مقایسه نمی‌باشد، زیرا حقوق انسان‌ها ولو در مقام متهم به بهترین شکل ممکن در قوانین جزایی نظام اسلامی اعم از کلی و ماهیتی رعایت و مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، اما در مقام عمل و در نحوه برخورد با متهم بعضاً مشاهده می‌شود که این قوانین و مقررات نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، خاطر مبارک آن قاضی متدین و فاضل و مستشاران عالیقدر را مستحضر می‌دارد که در ملاقات‌های اینجانب با موکل، همیشه یک یا دو نفر از ضابطین محترم نیز حضور یافته و مستمع گفتگوهای معموله بین اینجانب و موکل بوده‌اند و به‌همین‌جهت احساس می‌گردید که موکل در بیان مکنونات‌ قلبی خود چندان راغب نبوده و دچار نوعی تردید و دودلی و سردرگمی می‌باشد و لذا از ریاست معظم دادگاه استدعا می‌شود دستور فرمایند من‌بعد و در روند رسیدگی به پرونده‌های دیگر، چنین اتفاقاتی حادث نشود و این نقیصه رفع گردد زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۰ که تحقیقات مقدماتی در محضر بازرس محترم صورت می‌پذیرد، چنین مجوزی به برادران ضابط داده نشده است؛ همچنین علیرغم اینکه موکل و خانواده مشارالیه تقاضای ملاقات نموده‌اند و این از ابتدایی‌ترین حقوق یک متهم می‌باشد، اما ... ادامه در كامنت