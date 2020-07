View this post on Instagram

علیرضا جاپلقی، پارکور کار ایرانی در ویدیوی کوتاهی که از طریق دوستانش به دست بی‌بی‌سی رسیده می‌گوید او و برادرش پس از ورود به خاک ترکیه دستگیر شده اند. او در پیام‌ها و تصاویری که فرستاده گفته است در پادگانی در مرز وان نگهداری می‌شوند. دوستان آقای جاپلقی در تماس با بی‌بی‌سی گفته‌اند نگران هستند تا ماموران مرزی او و برادرش را به ایران تحویل دهند. بی‌بی‌سی به طور مستقل نمی‌تواند این خبر را تائید کند. آقای جاپلقی، پارکور کار ایرانی ماه گذشته پس از انتشار ویدیوهایی که در آن دختری را می‌بوسد توسط پلیس ایران دستگیر شده بود. بنا به گفته نزدیکان آقای جاپلقی، او با گذاشتن ۲۰۰میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. یک خبرنگار محلی در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت در ماه‌های گذشته موارد متعددی مشاهده شده که ماموران ترکیه افرادی را که غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند، بدون توجه به تحت تعقیب بودنشان به ایران باز می‌گردانند.