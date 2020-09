View this post on Instagram

جلد روی کتاب ریاضی سوم دبستان سال تحصیلی جاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با حذف تصویر دو دختر بچه منتشر شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این کار انتقاد کرده‌اند. پیش از این روی جلد کتاب در گوشه سمت چپ سه پسر بچه و در گوشه سمت راست دو دختر بچه با مانتو و مقنعه زیر درختی با اشکال هندسی بازی می‌کردند. ‌ یکی از کاربران در انتقاد به این اقدام نوشته است: 'برجسته‌ترین چهره ریاضی قرن اخیر ایران یک زن به نام #مریم_میرزاخانی بوده حالا عکس دخترا رو از روی جلد کتاب ریاضی دبستان حذف کردین؟' بسیاری از کاربران اینترنت این اقدام را در راستای سیاست حکومت برای کم‌رنگ کردن حضور زنان در جامعه می‌دانند. رسانه‌های دولتی ایران همواره این نگاه را تبلیغ می‌کنند که جایگاه زن در جامعه در خانه است و کار اصلی او فرزندآوری و تربیت فرزند است.