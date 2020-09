View this post on Instagram

بسیاری از هنرمندان و فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران به اعدام #نوید_افکاری واکنش نشان دادند. ‌ نوید افکاری سنگری، ۲۷ ساله، متهم به قتل کارمند حراست سازمان آب در شیراز و "محاربه" در جریان اعتراضات مردادماه ۱۳۹۷ بود. او و برادرانش گفته بودند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.