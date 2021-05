پنج روز محدودیت تردد در سراسر ایران برای مهار کرونا؛ روحانی: بهترین واکسن اولین واکسن است

۹ ساعت پیش

او به زبان انگلیسی گفت: "اولینش بهترینش است"( "The best one is the first one" ).