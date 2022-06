نماینده مجلس ایران خواستار بررسی تعلیق عضویت در معاهده ان‌پی‌تی شد

یک ساعت پیش

ان‌پی‌تی چیست؟

معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons قراردادی بین‌المللی برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های اتمی و کاهش سلاح‌های هسته‌ای موجود است. بر اساس این معاهده، که ایران از اولین امضا‌کنندگان آن است، کشورها در جهان به دولت‌های دارنده سلاح اتمی و غیردارنده این سلاح‌ها تقسیم شده‌اند. دولت‌های دارنده متعهد به کم کردن ذخایر خود هستند و کشورهای غیردارنده هم متعهدند که به دنبال چنین سلاح‌هایی نروند. در برابر، کشورهای دارنده سلاح باید به کشورهای غیردارنده کمک کنند تا از مزایای صلح‌آمیز انرژی اتمی برخوردار شوند. در ژانویه سال ۲۰۰۳ کره شمالی اعلام کرد از این معاهده خارج شده است و سه سال بعد آن با انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود را کشوری دارای سلاح اتمی اعلام کرد. هند، پاکستان و اسرائیل هم به این معاهده نپیوسته‌اند.