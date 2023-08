از آرشیو؛ فروغ در یاد ابراهیم گلستان

داریوش کریمی:‌ یک جایی هم میگه که شاعر باید اول خودش رو کامل کنه. گویی فروغ می‌خواست شعر خودش و زندگی کنه که همونجوری که من برای این مصاحبه آماده می‌شدم. یاد این حرف ویلیام باتلرییتس، شاعر ایرلندی افتادم که: «how can you tell the dancer from the dance» چه جوری می‌شه شما تمیز ببینی، تمیز قائل شی بین رقص و رقصنده. در مورد فروغ هم این بود. آیا شاعرانه زندگی کردن فروغ، شعر را زیستن در زندگی، در رفتار روزمره فروغ یک تغییری ایجاد میٰ‌کرد؟ یعنی شما فکر می‌کردید که....