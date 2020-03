ویروس کرونا؛ 'پروتکل' تدفین مردگان در ایران چیست؟

View this post on Instagram

در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده فردی که ظاهرا مامور جابجایی جان‌باختگان #کرونا است در مورد نحوه دفن اجساد توضیح می‌دهد. او همچنین می‌گوید براساس مشاهداتش تعداد قربانیان بیش از آمار رسمی اعلام شده است.