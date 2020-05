ممنوعیت صدای زن در ایران؛ قصه پرغصه حسرتی ابدی؟

View this post on Instagram

تقديم به تمام زنان سرزمينم كه آوازى در سينه دارند... Fatva _ @justinaofficialll ft @faravazmusic Text & melody @justinaofficialll arrangement @jaamiiin composer @hesamjebreili master @fedi_gzband director @babakmoradimusic cameras @rangzine @babakmoradimusic makeup @baharlou_beautyna cover art @artam_hoomat #حق_آوازم_را_پس_ميگيرم @haghe_avaze_zanan