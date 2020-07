View this post on Instagram

خبرها درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین واکنش‌های بسیاری در میان سیاستمداران ایرانی برانگیخته است. گروهی در مخالفت با آن سخن گفته‌اند و از "پنهانکاری" حکومت ایران در مورد این قرارداد انتقاد کرده‌اند و آن را خلاف منافع ملی دانسته‌اند. گروهی دیگر نیز از همکاری بلندمدت با چین حمایت کرده و آن را نشانه قدرت ایران خوانده‌اند. در جدیدترین اظهارنظر، رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران به مخالفت صریح با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته و آن را "ننگین"، "از موضع ضعف" و "خیانتی انکار‌ناپذیر به منافع ملی ایران" توصیف کرده است. آقای پهلوی گفته: "این قرارداد که از سوی دولت جمهوری اسلامی و با تایید و پشتیبانی مستقیم دستگاه رهبری آن تنظیم شده، خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است. من قویا چنین قراردادی را محکوم می‌کنم و بی‌اعتبار می‌دانم." محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران که به تازگی در مجلس این کشور هم آماج انتقادهای تندی در مورد عملکردش بود درباره این قرارداد و انتقادها به آنچه پنهانکاری خوانده شده گفت: "در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی‌ای وجود ندارد و همه مراحل شفاف سازی شده و اگر به قطعیت برسد آن هم اطلاع رسانی خواهد شد." حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران در حمایت از عقد قرارداد همکاری با چین در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: "داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلند مدتمان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله با ده‌ها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است." پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در سخنانی به افشاگری در مورد این قرارداد پرداخته و گفته بود: "هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت." #bbcpersian