نامه‌ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

۸ دی ۱۳۹۶ - ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

حذف قبیح و مکث ثقیل

۶- جملۀ نه فارسی، نه انگلیسی «ترامپ گفته او در زمینهٔ مسایل خیلی، خیلی بسیار زیادی انعطاف ‌پذیر است.»، در متن انگلیسی خبر این بوده است: "Trump has said that he is "totally flexible on very, very many issues." که در آن نه «است»، که معادل «has» در فعل ماضی نقلی است، حذف شده است نه «که»، که معادل «that» است. سبک انگلیسی جمله هم به شخصیت فردی ترامپ اختصاص دارد.