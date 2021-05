چطور به فرد سوگوار کمک کنیم

۱۱ دقیقه پیش

همراه باشید

او می‌گوید:"من شروع به گوش دادن پادکست‌های "Griefcast" و "'I'm Terrible Thanks for Asking" کردم. شنیدن داستان‌های دیگران برایم مفید بود و اینکه چطور این مصیبت‌ها را از سر گذرانده‌اند و سوگ به معنای پایان همه‌چیز نبوده است".