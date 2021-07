۱۹۷۱: سالی که غذا را برای همیشه تغییر داد؟

در سال ۱۹۷۱ دنیا چه شکلی بود؟

موجی از غذا‌های آسان و در دسترس به راه افتاد اما آشپزی برای تفنن هم رواج پیدا کرده بود

کتاب How to Cheat at Cooking (چگونه در آشپزی جر بزنیم) از دلیا اسمیت که راه و روش تهیه غذا‌های سریع و آسان را معرفی می‌کرد و برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و به زنان خانه‌دار کمک می‌کرد تا با استفاده از محصولات موجود در فروشگاه‌ها و مواد‌غذایی بسته‌بندی‌شده راهی آسان برای آشپزی پیدا کنند. دستورات غذایی این کتاب بر مبنای محصولاتی مانند کنسرو گوشت ‌گوسفند یا کنسرو لوبیا است.