این هفته به بانکی رایگان از تصاویر جعلی تولیدشده توسط هوش مصنوعی اشاره می‌کنیم، از اپلیکیشنی می‌گوییم که جلوی ضرر شما از اشتراک رایگان را می‌گیرد، از انتخاب صداهای مختلف برای موتور خودروهای برقی می‌گوییم و ابزاری را بررسی می‌کنیم که قرار است با قلدری سایبری مبارزه کند.

تصاویر جعلی باورپذیر برای استفاده رایگان

به کار بردن هوش مصنوعی برای تولید تصاویر جعلی از چهره افراد که باورپذیر باشند، روز به روز ساده‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی یک شرکت می‌خواهد با ارائه رایگان مجموعه‌ای از صد هزار چهره تولیدشده توسط هوش مصنوعی به هر کسی که بتواند از آنها استفاده کند، کاربردی برای آنها پیدا کند. جعلی بودن برخی از این تصاویر، واضح است اما تشخیص تفاوت بسیاری از آنها با عکس‌های واقعی که برای فروش عرضه می‌شوند، دشوار به نظر می‌رسد.

در طول سالیان اخیر پروژه‌هایی مانند This Person Does Not Exist (این فرد وجود خارجی ندارد) تصاویر زیادی از چهره‌های جعلی با استفاده از هوش مصنوعی تولید کرده‌اند. چهره‌هایی باورپذیر از هر سن و قومیتی که برای طراحان مفید به نظر می‌رسند.

طراحان اغلب برای انجام پروژه‌های خود، تصاویر خریداری ‌شده از چهره‌هایی واقعی را به کار می‌برند. استفاده رایگان از بانک صد هزار چهره‌ای جعلی، می‌تواند برایشان بسیار ارزان‌تر تمام شود.

خرج مفت موقوف

سرویس‌هایی چون آمازون پرایم، اسپاتیفای و نتفلیکس معمولا یک تا سه ماه، به کاربران خدمات رایگان ارائه می‌دهند به این امید که کاربر از این خدمات راضی باشد و پس از پایان این دوره، حق اشتراک یا آبونه بپردازد.

بسیاری هستند که نمی‌خواهند پس از پایان دوره آزمایشی از این خدمات استفاده کنند اما لغو اشتراک را فراموش کرده‌اند. برای استفاده از دوره آزمایشی باید در این سایت‌ها نام‌نویسی کرد. یکی از ورودی‌ها در این مرحله، اطلاعات بانکی است. این شرکت‌ها درآمد خوبی از کابرانی دارند که بی‌خبر از هر جا به پرداخت ماهانه حق اشتراک ادامه می‌دهند بدون آن که خدماتی دریافت کنند.

DoNotPay (پول نپرداز) برنامه‌ای است که شهرتش را به این علت به دست آورده که از طرف شما به جریمه‌های مربوط به پارکینگ اعتراض می‌کند. حالا ویژگی جدیدی که به اپ DoNotPay افزوده شده، کمک می‌کند تا پرداخت خودکار اشتراک را متوقف کنید.

این امکان تازه که Free Trial Surfing (موج‌سواری بر دوره آزمایشی رایگان) نام دارد، کمک می‌کند تا با دردسر کمتری از خدمات رایگان، در دوره آزمایشی وب‌سایت‌هایی مثل اسپاتیفای، نتفلیکس و آمازون پرایم، بهره‌مند شوید.

به این صورت که کارت بانکی مجازی و نشانی ایمیلی جعلی در اختیار قرار می‌دهد تا هنگام نام‌نویسی در دوره آزمایشی از آن استفاده کنید. یک شماره کارت مجازی، تاریخ انقضای کارت، کد پستی و کد سه‌رقمی CVV همراه با نشانی ایمیل جعلی حاصل این ویژگی جدید است.

نشانی ایمیل جعلی، همه ایمیل‌هایی را که از ارائه‌دهنده سرویس دریافت می‌کند برای ایمیل اصلی شما ارسال خواهد کرد در حالی که سایت اصلی نمی‌داند که نشانی اصلی ایمیل شما چیست.

برنامه‌نویس این اپ به بی‌بی‌سی گفت: «ایده این محصول وقتی به ذهنم خطور کرد که فهمیدم بیش از یک سال است که ماهانه ۲۲ دلار به عنوان حق اشتراک به باشگاه ورزشی می‌پردازم بدون آن که از آن استفاده کنم. من کاملا از یاد برده بودم که در آغاز، برای یک دوره آزمایشی نام‌نویسی کرده بودم».

صداهای درخواستی برای خودروهای بی‌صدا

یک نهاد ایمنی جاده‌ای در آمریكا می‌گوید، صاحبان خودروهای برقی ممکن است در آینده بتوانند صدای هشدار وسایل نقلیه خود را انتخاب كنند.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها (NHTSA) می‌گوید سازندگان اتومبیل بهتر است گزینه‌های صوتی متعددی در اختیار صاحبان "خودروهای بی‌صدا" بگذارند.

وسایل نقلیه باید هنگام حرکت با سرعت کمتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت، سر و صدا ایجاد کنند.

این نهاد می‌گوید که خودروهای برقی در سرعت پایین چنان بی‌صدا هستند که می‌تونند "رهگذران نابینا و کم‌بینا و همچنین دوچرخه‌سواران" را به خطر بیندازند.

اولین پیش نویس مقررات NHTSA خواستار ساخت خودرو فقط با یک نوع صدا بود.

در پاسخ به درخواست خودروسازان، NHTSA پیشنهاد کرده که وسایل نقلیه، مجاز به ایجاد صداهای مختلف باشند. واکنش عمومی به این پیشنهاد هم‌اکنون در حال بررسی است.

خودروهایی مانند میتسوبیشی اوتلندر، عموما صدای موتور باتری‌دار را بلندتر کرده‌اند.

اما مرسدس AMG در راستای ساخت صداهایی متمایز برای وسایل نقلیه برقی خود، از گروه موسیقی لینکین پارک دعوت به همکاری کرد.

پورشه هم یک به‌روزرسانی ۵۰۰ دلاری به خودروی اسپرت تایکان اضافه کرده که باعث افزایش حجم موتور برقی آن می‌شود تا صدایش را شبیه به موتور بنزینی کند.

راه حل نیسان سامانه هشداردهنده‌ای به نام کانتو است که صدایی چون دسته خوانندگان کُر به صدای موتور اضافه کند.

ابزاری برای مبارزه با قلدری سایبری

به گفته پژوهشگران، یک ابزار جدید می‌تواند حساب‌های توییتری را که قلدری می‌کنند با دقت بیش از ۹۰٪ شناسایی کند.

الگوریتم‌های این ابزار، رفتار آنلاین توهین‌آمیز را در دو نوع مشخص دسته‌بندی می‌کنند: قلدری سایبری و حمله سایبری.

پژوهش‌گران دانشگاه بینگهمتون می‌گویند که می‌توان از این ابزار برای یافتن و حذف حساب‌های سوءاستفاده‌گر کمک گرفت.

به گزارش برخی از نهادهای ناظر بر اینترنت، زورگویی یا قلدری سایبری به معضلی گسترده تبدیل شده، به طوری که از هر سه نوجوان یکی، همراه با ترس از سوءاستفاده آنلاین زندگی می‌کند.