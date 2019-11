پاسخ به باورهای نادرست درباره قاعدگی

View this post on Instagram

. یونیسف، صندوق کودکان #سازمان_ملل اخیرا اعلام کرده که ۷۰درصد دختران مدارس/مکاتب افغانستان به دلیل ترس از نازایی در دوره عادت ماهیانه حمام نمی‌کنند و ۲۹درصد دیگر از دختران در این جریان به مکتب نمی‌روند. ۰ در گفتگو با دکتر دکترنجماالسما شفاجو، متخصص زنان و زایمان از #کابل به بررسی باورهای غلط در مورد دوران #قاعدگی در #افغانستان پرداختیم. ۰ پزشکان برای رعایت بهداشت قاعدگی توصیه می کنند زنان در این دوران بیرون آلت تناسلی را با آب ولرم یا کمی صابون شستشو دهند.