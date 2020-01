پاپ به خاطر زدن دست یک زائر در مراسم شب سال نو عذرخواهی کرد

View this post on Instagram

PT: No primeiro dia do ano, a Liturgia celebra a Santa Mãe de Deus, Maria, a Virgem de Nazaré, que deu à luz Jesus, o Salvador. A sua salvação não é mágica, mas uma salvação "paciente", isto é, comporta a paciência do amor, que assume a iniquidade e lhe tira o poder. A paciência do amor: o amor nos torna pacientes. Tantas vezes perdemos a paciência; também eu, e peço desculpas pelo mal exemplo de ontem..... ES: En el primer día del año la Liturgia celebra a la Santa Madre de Dios, María, la Virgen de Nazaret que dio a luz a Jesús, el Salvador. Su salvación no es mágica, sino que es una salvación “paciente”, es decir, comporta la paciencia del amor, que se hace cargo de la iniquidad y le quita el poder. La paciencia del amor: el amor nos hace pacientes. Muchas veces perdemos la paciencia; también yo, y pido disculpas por el mal ejemplo de ayer... FR: En ce premier jour de l'année, la Liturgie célèbre la Sainte Mère de Dieu, Marie, la Vierge de Nazareth qui a accouché de Jésus, le Sauveur. Son salut n'est pas magique, mais il est un salut “patient”, c'est-à-dire qu'il comporte la patience de l'amour, qui se charge de l'iniquité et lui retire le pouvoir. La patience de l'amour: l'amour nous rend patients. Tant de fois nous perdons la patience: moi aussi, et je présente mes excuses pour le mauvais exemple d'hier... DE: Im ersten Tag des Jahres feiert die Liturgie die Heilige Gottesmutter Maria, die Jungfrau aus Nazareth, die Jesus, den Retter, geboren hat. Ihr Heil ist kein Zauber, es ist ein „geduldiges“ Heil, d.h. es beinhaltet die Geduld der Liebe, die die Schuld auf sich nimmt und ihr die Macht nimmt. Die Geduld der Liebe: Die Liebe macht uns geduldig. Manchmal verlieren wir die Geduld; auch ich, und ich entschuldige mich für das schlechte Beispiel von gestern …