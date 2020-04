View this post on Instagram

گروهی از متخصصان بهداشت محیط در #ایران به “برنامه‌های گندزدایی خیابان‌ها” که عموما نیروهای مسلح و بسیج ایران با عنوان عملیات "شکست کرونا" انجام می‌دهند، انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند، ضدعفونی معابر به این شکل و با این مواد نه تنها مفید نیست بلکه مضر است. . از دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی‌شناسی و ویروس‌شناس در مورد روش‌های علمی ضدعفونی معابر عمومی پرسیدیم