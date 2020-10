حمله سایبری چیست؟

گفته می‌شود که باب توماس(Bob Thomas) در سال ۱۹۷۱ اولین حمله سایبری را انجام داد. حمله‌ای که با مقیاس‌ حمله‌های سایبری این روز‌ها چندان حمله محسوب نمی‌شود. او برنامه‌ای نوشته بود که خود را تاکثیر می‌کرد و روی کامپیوتر قربانی عبارت "I'M THE CREEPER : CATCH ME IF YOU CAN" به معنی "من خزنده هستم: اگر می توانی مرا بگیر". این چند خط کد به Creeper معروف شد.