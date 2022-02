چطور استرالیا به ریشه‌کنی ویروس اچ‌آی‌وی نزدیک‌تر شده؟

۲۱ دقیقه پیش

"یک کشور نمونه"

با نزدیک شدن به چهلمین سالگرد اولین تشخیص اچ آی وی در استرالیا، دو کتاب جدید به تفصیل درباره وجه تمایز پاسخ بهداشت عمومی بی نظیر این کشور توضیح می دهند. کتاب آقای کوک به نام "Fighting for our Lives (مبارزه برای جان‌مان)" درباره همکاری ذکر شده در بالا توضیح می دهد.

کتاب "The Eye of The Storm (چشم طوفان)" که توسط سه محقق استرالیایی نوشته شده، داستان های افرادی است که برای کاهش درد و رنج به تعداد زیاد فعالیت های داوطلبانه انجام می دادند.