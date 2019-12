شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران و شکایت ایران از ویلموتس به فیفا

View this post on Instagram

گابریل کالدرون، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار ویدئوی کوتاهی در اینستاگرام اعلام کرده که از این باشگاه خداحافظی می‌کند و به آرژانتین می‌رود. آقای کالدرون گفته: "از رفتار باشگاه دلگیر هستم، چون مدام میگویند کالدرون به خاطر پول دلخور است، اما این آخرین درخواست من بود. چیزی که من میخواهم احترام است، باشگاه به من احترام نگذاشت. برای اینکه منظورم را متوجه شوید، به طور مثال، من و دستیاران هزینه تشریفات فرودگاه را از جیب خودمان پرداخت کردیم، چون برای باشگاه مهم نبود و آنطور که وظیفه یک باشگاه بزرگ است ما را بدرقه نکردند." https://bbc.in/39kZm99