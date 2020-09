پردرآمدترین بازیکنان جهان در سال ۲۰۲۰؛ مسی اول شد، رونالدو در رتبه دوم ایستاد

View this post on Instagram

مجله فوربز فهرست پردرآمدترین بازیکنان فوتبال جهان در سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد و لیونل مسی، فوق ستاره بارسلونا عنوان پردرآمدترین بازیکن دنیا را بدست آورد. سه نفر اول فهرست نسبت به سال ۲۰۱۹ تغییر نکرده‌اند اما کیلیان امباپه امسال از رتبه هفتم به چهارم رسیده است. فهرست ۹ فوتبالیست پردرآمد جهان را ببینید: