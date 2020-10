شگفتی در ماراتن لندن ۲۰۲۰؛ کیتاتا قهرمان شد، کیپچوگه در رتبه هشتم ایستاد

View this post on Instagram

‌ چهلمین ماراتن لندن با تاخیری شش ماهه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، متفاوت از هر سال برگزار شده است. بهترین دوندگان ماراتن جهان به‌ دور از چشم تماشاگران و در حالی که شماری آدمک‌ های مقوایی از تصاویر ورزشکاران و شخصیت ‎های سرشناس در کنار مسیر قرار داده شده،‌ این مسابقه را برگزار می کنند. الیود کیپچوگه و بریجیت کاسگی هر دو از کشور کنیا و رکوردار جهانی از جمله شرکت کنندگان در این دوره هستند. برخلاف سال‌های پیش،‌ به دلیل شیوع کرونا،‌ به ۴۵ هزار شرکت کننده دیگر اجازه شرکت در #ماراتن_لندن داده نشد.