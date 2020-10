View this post on Instagram

ژوزه مورینیو که در طول هفته گذشته جدال لفظی با اوله‌گونار سولسشر داشت، در ورزشگاه اولدترافورد شش بریک یونایتد را شکست داد تا تیم سابق‌اش در بحران فرو برود. بن چیلول، مدافع چپ جدید چلسی که بسیاری منتظر اولین بازی او با پیراهن آبی بودند، مقابل کریستال‌پالاس نمایش خوبی داشت و با یک گل و یک پاس گل، چهره اول بازی بود. گواردیولا پس از تساوی ۱-۱ با لیدز، مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعتراف کرد که سرعت تحلیل مارچلو بیلسا در جریان مسابقه از او بیشتر بوده و از عملکرد این مربی تمجید کرد. در یک شب تاریخی، استون‌ویلا با درخشش چند مهره هجومی خود ۷ گل به لیورپول زد. چهره اصلی مسابقه اما اولی واکینز بود که سه گل زد. آلن شیرر گفت واکینز کاری کرد که بهترین مدافع میانی حال حاضر جهان (فان‌دایک) بازیکنی کاملا معمولی به نظر برسد. هرچند اشتباه دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال انگلیس، مانع پیروزی ۴ بر ۲ اورتون نشد اما تکرار اشتباهات جردن پیکفورد باعث شد رسانه‌ها به شدت از او انتقاد کنند. هر هفته تحلیل فنی یک بازی مهم لیگ برتر #فوتبال انگلیس را در “فوت‌و‌فن” در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی بخوانید #bbcpersiansport