نگاهی به مستند تاتنهام؛ پرسه زدن در حریم خصوصی مورینیو

یک سال پیش شرکت آمازون مستند همه چیز یا هیچ: منچسترسیتی (All or nothing: Manchester City) را در ۱۰ قسمت منتشر کرد و آنچه برای بینندگان این مجموعه در سراسر جهان تازگی داشت، تماشای اتفاقات رختکن من‌سیتی در بازی‌های بزرگ، پیش از بازی، بین دو نیمه و پس از مسابقه بود.