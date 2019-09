View this post on Instagram

On behalf of me and my family we’d like to thank everyone for the kind messages, we are very humbled and grateful for yesterday. Thanks to our @peczwolle fans for the amazing support and last but not least, thanks to all my teammates for the great effort and hard work. On to the next one. #zwolle 👊🏽 می‌خوام از طرف خودم و خانواده ام به خاطر تمام مسیج های پر از مهرتون تشکر کنم. خدارو شکر برای اتفاقات خوب دیروز و ممنونم از طرفدارها.. و در آخر تشکر می‌کنم از هم تیمی هام برای تلاش و زحمت هایی که کشیدن. به امید بازی های بعدی.