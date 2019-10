View this post on Instagram

تصاویری بدست ما رسیده که نشان می دهد برخی شهروندان شهرهای کردنشین ایران امروز در اعتراض به حمله ترکیه به شمال سوریه تجمع های اعتراضی برپا کردند. در این ویدیو ها آنها شعار می دهند . « مرگ بر ترکیه» . «مرگ‌بر اردوغان» . مخاطبان ما از بانه این ویدیو را برای ما ارسال کرده اند که در ان معترضان پرچم ترکیه را به آتش می کشند . شهرهای بانه، سنندج و مریوان از جمله شهرهایی هستند که در ان اعتراضهایی شکل گرفته . پیامگیر تلگرام ما bbcshoma