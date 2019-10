سرویس جهانی بی‌بی‌سی در فصل صد زن امسال فهرستی از زنان الهام بخش، تأثیرگذار و خلاق را انتخاب کرده است. در فصل صد زن ۲۰۱۹ این پرسش مطرح شد که "اگر آینده به دست زنان ساخته شود، چگونه خواهد بود؟"

درفصل صد زن امسال این پرسش مطرح شده که اگر زنان جهان را اداره کنند، آینده چگونه بود؟ از معماری که طراح بازسازی سوریه است، تا مدیر پروژه هلیکوپتر مریخ در ناسا؛ بسیاری از این زنان در رشته خودشان پیشرو هستند. برخی مانند سیاستمداری که لقب "شبح" سیاستمدار را دارد با مافیا مخالفت می‌کند یا بازیکنان فوتبالی که با ضد زن بودن مبارزه می‌کنند، همگی برای روشن کردن مسیر کسانی که راه آنها را دنبال می‌کنند، از تجربیات شخصی خود می‌گویند.

فهرست اسامی این ۱۰۰ زن به ترتیب الفبای انگلیسی و حرفه، کشور و شرح حال آنان از این قرار است:

۱- پرشز آدامز، بالرین، آمریکا

وقتی پرشز آدامز، فقط ۸ سال داشت از آنجا که وقت زیادی را صرف رقصیدن به دور اطاق نشیمن می کرد، مادرش تصمیم گرفت او را به کلاس تعلیم رقص بفرستد. پرشز در ۱۶ سالگی موفق شده بود از سه مدرسه مشهور باله در جهان، از جمله آکادمی باله بالشوی در روسیه، پذیرش بگیرد.

در سال ۲۰۱۷ عنوان بالرین اول، در باله ملی انگلیس را کسب کرد و یک سال بعد در مراسم اهدای جوایز ملی رقص توسط منتقدین، جایزه بهترین آرتیست نوظهور به او داده شد. از او به این دلیل که باعث شروع بحث در باره این که بالرین ها اجازه داشته باشند جوراب شلواری های رنگ بدنشان را بپوشند شده، تجلیل می شود.

۲- پروین آهنگر، فعال حقوق بشر، کشمیر تحت کنترل هند

در سال ۱۹۹۰پسر خردسال پروین که "بانوی آهنین کشمیر" خوانده می شود، در اوج قیام علیه اداره کشمیر توسط هند ناپدید شد.

پروین که پسرش یکی ازهزاران "مفقودالاثر" در این منطقه بود، انجمن والدین اشخاص مفقودالاثر را دایر کرده است. او که سال آینده سی امین سالگرد ناپدید شدن پسرش خواهد بود می گوید امید دوباره دیدن پسرش را از دست نداده.

۳- پیرا آیلو، سیاستمدار، ایتالیا

پیرا آیلو که در ایتالیا به او لقب "شبح" سیاستمدار داده شده بود، به دلیل تهدید از جانب مافیا هنگام مبارزات انتخاباتی صورتش را می پوشاند. سال گذشته بعد از این که توانست به عنوان یک کاندیدای ضد مافیا، کرسی پارلمانی را به دست آورد، سرانجام چهره خود را به مردم نشان داد.

پیرا، از تجربه خود که در ۱۴ سالگی مجبور شده بود با یکی از سردسته های مافیا ازدواج کند، در دفاع از حقوق خبررسان‌های پلیس و فرزندانشان، استفاده می‌کند.

۴- یاسمن اختر،بازیکن کریکت، بریتانیا/بنگلادش

یاسمن از اقلیت روهینگیا است که سازمان ملل متحد آنها را یکی از اقلیت‌هایی می شناسد که بیشتر از سایر اقلیت ها در جهان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. او درست بعد از مرگ پدرش در یک اردوگاه پناهندگان در بنگلادش متولد شد.

از وقتی که یاسمن به عنوان پناهنده به بریتانیا آمد در بازی کریکت مهارت زیادی پیدا کرده و به اتفاق دوستانش در برادفورد، یک تیم کریکت درست کرده که بازیکنانش همه از جنوب شرق آسیا می آیند. امسال او نماینده انگلستان در اولین جام جهانی کریکت کودک خیابانی، برای خیریه بود.

۵- منال الضویان، هنرمند، عربستان سعودی

کارهای منال الضویان که یک هنرمند معاصر است، پژوهش در باره نامرئی بودن، بایگانی، حافظه و نمایندگی زنان در کشورش است. از عکس های سفید و سیاه نیروی کار زنان در عربستان گرفته تا دسته ای از پرندگان که روی آنها اجازه نامه ای که زنان سعودی برای سفر ملزم به داشتن آن هستند چاپ شده، از آثار هنری منال است.

در سال ۲۰۱۸ موزه بریتانیا دو عدد از آثار هنری منال را برای مدت طولانی در گالری اسلامی به نمایش گذاشت.

۶- کیمیا علیزاده، تکواندو، ایران

از سال ۱۹۴۸ که ایران شرکت در مسابقات المپیک را شروع کرد، کیمیا اولین زن ایرانی است که در سال ۲۰۱۶ موفق به اخذ مدال در مسابقات المپیک شده است. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز، از او به عنوان "یک ورزشکار تکواندو که توانسته به دختران و زنان ایرانی برای افزایش آزادی های شخصی جرأت بخشد" نام می برد.

کیمیا که ۲۱ سال دارد اکنون برای واجد شرایط شناخته شدن جهت شرکت در مسابقات توکیو در سال ۲۰۲۰ سه بار در روز تمرین می کند و امیدوار است بتواند سبب علاقه نسل بعدی زنان ایرانی به ورزش های رزمی شود.

۷- مروه الصابونی، معمار، سوریه

وقتی جنگ در شهر حمص زادگاه مروه الصابونی در سوریه شروع شد، او که یک آرشیتکت است حاضر به ترک این شهر نشد. وی در کتابی که نوشته شرح اتفاقات آن زمان را داده و برای بازسازی ناحیه بابا عمر که ویران شده، نقشه هایی ترسیم کرده که در آن ها طبقات مختلف و گروه های متفاوت قومی یک جا زندگی می کنند.

او اداره کننده تنها وبسایتی در جهان است که اخبار رشته معماری را به زبان عربی منتشر می‌کند. مروه موفق به کسب جایزه پرنس کلاس، شده که به کسانی اهدا می شود که "دستاورد‌های چشمگیر آینده نگر در صف مقدم فرهنگ و توسعه داشته‌اند."

۸- العنود الشارخ، فعال حقوق زنان، کویت

دکتر العنود الشارخ از بنیانگذاران کمپین لغو ۱۵۳ است که خواستار لغو قانون "قتل-ناموسی" کویت شده است. او با نهادهایی که هدفشان بهبود تساوی جنسیتی در خاورمیانه است کار می کند و اولین شهروند کویتی است که به دلیل دفاع از حقوق زنان نشان ملی لیاقت فرانسه را دریافت کرده است.

۹- ریدا الطبولی، فعال در کمپین برای صلح، لیبی

ریدا الطبولی، یکی از زنان بسیاری است که برای برابری جنسیتی مبارزه می کنند، ولی او این مبارزه را از یک منطقه جنگی انجام می دهد. سازمان او به نام "به اتفاق آن را می سازیم" برای شرکت دادن زنان در حل مناقشه لیبی تلاش می کند.

سال گذشته وی به شورای حقوق بشر در ژنو گفت در بسیاری از جلسه های سطوح بالای سازمان ملل متحد در مورد آینده لیبی، زنان شرکت داده نشده اند. ریدا الطبولی استاد دانشگاه و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته قانون حقوق بشر بین المللی است.

۱۰- تاباتا آمارال، سیاستمدار، برزیل

تاباتا آمارال، یکی از جوان ترین نمایندگان زن در مجلس برزیل است. انتشار یک نوار ویدیویی که در آن او وزیر آموزش برزیل را با پرسش هایی که می کرد تحت فشار قرار داده بود، در اینترنت، باعث شهرت او شد.

تاباتا که مطبوعات به او لقب "آلکساندرا اوکازیو- کورتز برزیل" را داده اند و ۲۵سال دارد، در حومه سائوپولو، جایی که پدرش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از دست داد بزرگ شد. تاباتا که خودش را وقف تحصیل کرده بود توانست با یک بورس کامل وارد دانشگاه هاروارد شود و در رشته های علوم سیاسی و آستروفیزیک (اختر فیزیک) فارغ التحصیل شود.

برنامه‌های اصلی او به عنوان عضو پارلمان، آموزش، حقوق زنان، ابتکارات سیاسی و آینده پایدار است.

۱۱- یالیتزا آپاراسیو، هنرپیشه سینما و فعال حقوق زنان، مکزیک

یالیتزا برای معلمی مدرسه آموزش دیده بود ولی همراهی کردن خواهرش در یک آزمون برای گزینش نقش در فیلم، سبب شد خودش را برای بازی در نقش اول فیلم رُما، به کارگردانی آلفونسو کوآرون که موفق به کسب جایزه اسکار شد، انتخاب کنند.

او اولین زن بومی بود که نامزد دریافت جایزه برای بهترین هنرپیشه، برای ایفای نقشش شده بود. اکنون او برای برابری جنسیتی، حقوق جوامع بومی و گنجاندن محفاظت از خدمه منازل در قانون اساسی فعالیت می کند.

۱۲- دانیا اش، فعال فرهنگی، لبنان

هنگامی که دانیا، شاعری که در لبنان متولد ولی در آمریکا بزرگ شده، در ۱۶ سالگی به بیروت بازگشت از این که به او توصیه شد گرایش های جنسیتی‌اش را پنهان کند شوکه شده بود.

از این رو او سازمان فراگیری را برای هنرمندان و فعالان و تنها جای امن فرهنگی و خلّاق برای زنان و جامعه دگرباشان بنا نهاد. وی و تیم همراه او این مرکز را رایگان اداره می کنند و به مردمان آسیب پذیر اجازه می دهند در این محل زندگی کنند و آنان را ترغیب می کنند که ابزار، مهارت ها و تجربیات خود را در دسترس دیگران قرار دهند.

۱۳- دینا اشراسمیت، ورزشکار، بریتانیا

دینا سریع ترین دونده زن در تاریخ بریتانیا و اولین زن بریتانیایی است که برنده یک مسابقه مهم جهانی در دوی ۱۰۰ متر شده است. پس از این که در مسابقه دو ۱۰۰متر موفق به دریافت مدال نقره شد، در مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر توانست در مسابقه نهایی ۲۰۰ متر زنان، مدال طلا کسب کند.

۱۴- میمی آنگ، مدیر پروژه در ناسا، آمریکا

میمی آنگ مدیر تیمی است که هلیکوپتری را که قرار است در کره مریخ پرواز کند طراحی می کند. میمی در ۱۶ سالگی برای تکمیل تحصیلاتش به تنهایی از میانمار به آمریکا رفت. در حال حاضر او مسئول پروژه در Nasa Jet Propulsion Laboratory در انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیاست.

میمی برای ساختن هواپیمایی تلاش می کند که به حد کافی سبک باشد که بتواند در جو بسیار نازک این سیاره سرخ پرواز کند- این هواپیما قرار است در فوریه ۲۰۲۱ به سطح کره مریخ برسد.

۱۵- نیشا ایوب، فعال حقوق دگرباشان، مالزی

نیشا ایوب که از دگرباشان است، طبق قانون اسلامی شریعت که پوشیدن لباس زنانه توسط یک مرد یا ژست یک زن به خود گرفتن مرد، در انظار عمومی را منع می‌کند، به سه ماه زندان محکوم شد.

نیشا از زمان آزاد شدن به طور خستگی ناپذیر برای حقوق دگرباشان در مالزی فعالیت می کند. وی از بنیانگذاران اولین سازمان برای دگرباشان است- همچنین او تشکیلات موسوم به تی-هوم را به راه انداخته که به مساله بی‌خانمانی زنان دگرباشی می پردازد که سن بیشتری دارند و بدون حمایت خانواده مانده اند. در سال ۲۰۱۶ وی به دلیل این فعالیت ها جایزه بین المللی زنان شجاع را در آمریکا دریافت کرد.

۱۶- جودیت باکریا، کشاورز، اوگاندا

جودیت که در یک مزرعه در اوگاندا بزرگ شده بود اولین نفر در میان هم سالان خودش بود که توانست بورس یک مدرسه معتبر شبانه روزی در بریتانیا را بگیرد و به دنبال آن از دانشگاهی در بریتانیا مدرک فوق لیسانس دریافت کند و صاحب شغلی در سیتی، مرکز فعالیت بانک های بریتانیا شد.

ولی از آنجا که این شغل او را راضی نمی کرد، کارش را رها کرد و با پس اندازش به اوگاندا پرواز کرد و یک مزرعه میوه ارگانیک به نام "میوه و سبزیجات بوساینو"، را درست کرد. از وقتی جودیت برنده یک جایزه ملی کشاورزی شد، از این موقعیت برای جلب توجهات به مسائل مرتبط با حقوق زنان از جمله فقدان مالکیت زمین، نبود دسترسی به تحصیل و خشونت های خانگی استفاده کرده است.

۱۷- آیه بدیر، کارآفرین، لبنان

شرکت آیه بدیر موسوم به لیتل بیتز، که از آن به عنوان بلوک های ساختمانی قرن ۲۱ نام برده می شود، کیت هایی از بلوک های الکترونیکی می سازد که با آهن ربا به هم وصل می شوند و با استفاده از آنها همه می توانند "بسازند، نخستین نمونه را تهیه و اختراع کنند."

در حالی که هم اکنون هزاران مدرسه در آمریکا از این بلوک ها استفاده می کنند، امسال آیه یک برنامه ابتکاری ۴ میلیون دلاری به راه انداخت که هدفش از بین بردن فاصله جنسیتی در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بود و در این راستا در کالیفرنیا کیت های لیتل بیتز را به رایگان در اختیار ۱۵ هزار دختر ۱۰ ساله قرار می دهد.

۱۸- دهاماناندا بهیکخونی، راهبه، تایلند

آیین بودایی بزرگترین مذهب در تایلند است و حدود ۳۰۰ هزار راهب بودایی در این کشور زندگی می کنند. ولی در تایلند راهبه های زن که بهیکخونی خوانده می‌شوند، به رسمیت شناخته نمی شوند و مراسم مذهبی راهبه شدنشان در خاک تایلند ممنوع است.

از این رو در سال ۲۰۰۳ دهاماناندا بهیکخونی جهت راهبه شدن به سری‌لانکا پرواز کرد و متعاقبا به عنوان اولین راهب زن به تایلند بازگشت. اکنون ۳۰۰ راهبه زن در این کشور وجود دارد . دهاماناندا در حال حاضر رئیس صومعه سونگدا ماکالیانی، است که اولین دیر بودایی در تایلند است که مختص زنان راهبه است.

۱۹- میبل بیانکو، پزشک، آرژانتین

میبل بیانکو که یک پزشک فمینیست است مدت ۴۰ سال تلاش کرده تا سلامت زنان، حق بچه دار شدن، سقط جنین و اچ آی وی/ ایدز را در برنامه سیاست عمومی آرژانتین بگنجاند.

او برای نجات جان زنان بانی اجرای سیاست هایی شده از مداوای سرطان پستان گرفته تا خشونت علیه زنان- و در برابر محافظه کاری کلیسای کاتولیک، یکی از پیشگامان برنامه آموزش و آگاهی در ارتباط با روابط جنسی بوده. امسال، سی امین سالی است که میبل رئیس بنیاد مطالعات و پژوهش در باره زنان است و در لوای این سمت، در کنفرانس های بی شمار سازمان ملل متحد شرکت کرده تا از حقوق زنان در آمریکای لاتین و جهان دفاع کند.

۲۰- رایا بیدشهری، مدرس، ایران

رایا بیدشهری، که متولد ایران است، یکی از زنان الهامبخش در بخش آموزش و دانش است. رایا موسس یک آکادمی برگزیده به نام Awecademy است که ماموریت خود را استفاده از آموزش و تحصیل برای پیشرفت جهان عنوان کرده است.

این موسسه در دوره‌های آنلاین که برای آموزگاران، دانشجویان و دانش آموزان برگزار می‌کند، واحدهای آموزشی را درباره مهارت‌های قرن بیست و یکم و با هدف تغییر مثبت انسان‌ها برای آینده ارائه می‌دهد.

۲۱- کتی بومان، دانشمند، آمریکا

کتی ،سرپرستی پیاده کردن الگوریتمی را داشت که نتیجه آن به دست آمدن اولین تصویر از یک سیاهچاله بود. او این پروژه را هنگامی که دانشجوی فوق لیسانس بود شروع کرد و اکنون استادیار علوم کامپیوتری و ریاضیات در انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیاست.

۲۲- شینید برک فعال حقوق معلولین، ایرلند

پس از این که شینید ،در یک سخنرانی صریح و بی پرده درباره این که نتوانسته بود قفل در توالت را باز کند، صحبت کرد، به سرعت به یکی از بانفوذترین فعالان در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تبدیل شد. او خواستار این شد که در طراحی ها قابل استفاده بودن بیشتر همه چیز در نظر گرفته شود. وی شماری از بزرگ ترین چهره ها در صنعت مد- از جمله آنا ویتور، را به چالش کشید و خواست لباس ها را طوری طراحی کنند که برای افراد بیشتری قابل استفاه باشد.

امسال او اولین فرد گوژپشتی شد که مجله وُگ عکسش را روی جلد چاپ کرده بود. در ماه جاری هم وی اولین پادکست خود را با این هدف که ما را وادار کند تعصبات را کنار گذاشته و احساس کنیم توانایی اثر گذاشتن در جهان را داریم، به راه انداخت.

۲۳- لیزا انگلشتاین، متخصص در علم اخلاق پزشکی،آمریکا

لیزا که نویسنده کتابی درباره استفاده مردان از قرص‌های کنترل بارداری است، هدفش بهبود زندگی زنان از طریق یافتن راه های جدید برای جلوگیری از بارداری است. او همچنین متخصص بهبود شانس باروری در زنانی است که از بیماری سرطان جان سالم به در برده اند.

۲۴- اسکارلت کرتیس، نویسنده و کنشگر، بریتانیا

اسکارلت یکی از بنیانگذاران Pink Protest است که شامل جامعه آنلاینی از کنشگرانی است که کمپین موفقیت آمیز با هشتگ FreePeriods را به راه انداختند تا در مدارس انگلستان نوار بهداشتی رایگان داده شود.

آنها همچنین در بردن لایحه ای به پارلمان که هدفش گنجاندن ممنوعیت ختنه دختران در قانون کودکان بود، کمک کردند. کتاب اسکارلت به نام It Is Not OK to Feel Blue چهره های سرشناسی را گرد هم می آورد تا در باره تجربیاتشان از سلامت روانی و بدنامی مرتبط با این موضوع صحبت کنند.

۲۵- الّا دیش، فعال محیط زیست، بریتانیا

هنگامی که الاّ در یک منطقه روستایی ویلز در حال توزیع نامه های پستی بود، از دیدن انبوهی از زباله های پلاستیکی در خیابان ها شوکه شد.

از این رو الّا کمپین تولید نوارهای بهداشتی بدون استفاده از پلاستیک را شروع کرد و توانست تولید کنندگان نوارهای بهداشتی مورد استفاده دختران و زنان در هنگام عادت ماهانه را متقاعد کند که تغییر واقعی در تولید این گونه نوارها بدهند و همچنین انجمن های محلی را راضی کرد که بودجه ای را که برای دادن نوارهای بهداشتی به افراد فقیر اختصاص داده اند صرف تولید محصولاتی کنند که به محیط زیست صدمه نمی زند.

۲۶- شاران دالیوال، نویسنده و هنرمند، بریتانیا

شاران که بریتانیایی-هندی است، موسس و سردبیر مجله Burnt Roti است که به سلامت روانی و جنسی جوانان جنوب آسیا و همچنین دگرباشان میپردازد. با کمک مالی مردم او اولین شماره این مجله را در آوریل ۲۰۱۶ چاپ کرد و از آن موقع نسخه آنلاین این مجله را هم منتشر می‌کند.

سال گذشته این مجله در تلاش برای پایان دادن به بدنامی در باره جنوب آسیایی بودن و از نظر جنسی فعال بودن، در لندن میزبان کارگاه موسوم به بگذارید در باره سکس صحبت کنیم، بود.

۲۷- سلوا عید ناصر، ورزشکار، نیجریه/بحرین

سلوا در مسابقات دوحه قطر که امسال برگزار شد در رشته دوی ۴۰۰ متر، با سریع ترین دویدن از هر زن ورزشکاری در متجاوز از سی سال گذشته، همه را شگفت زده کرد.

قهرمان دوی ۴۰۰ متر جهان در ایالت آنامبرا در نیجریه متولد شد ولی در ۱۴ سالگی در جستجوی فرصت برای ادامه فعالیت در رشته دو به بحرین رفت. به همین جهت حالا نماینده بحرین در مسابقات بین المللی است.

۲۸- رانا القلیوبی، پیشگام در هوش مصنوعی، مصر

رانا یکی از پیشگامان هوش عاطفی مصنوعی است. او به کمک Affectiva موفق به ساختن نرم افزاری شده که می تواند با تجزیه تحلیل حالات صورت از طریق یک دوربین احساسات را درک کند.

این تکنولوژی در خودروها نصب می شود تا راننده های خواب آلود را متوجه کند. وی همچنین مروج برابری جنسیتی در تکنولوژی است. او دارای مدرک دکترا از دانشگاه کمبریج و فوق دکترا از دانشگاه ام آی تی در آمریکاست.

۲۹- ماریا فرناندا اسپینوزا، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اکوآدور

ماریا فرناندا اسپینوزا، چهارمین زنی است که در تاریخ سازمان ملل متحد پست ریاست مجمع عمومی را داشته است. همچنین وی اولین زن از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب است که این مقام را احراز کرده.

ماریا از دولت ها خواسته که میلیاردها دلار را به هزینه مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص دهند و اعلام کرده که مصمم است با تبعیض جنسیتی مقابله کند.

۳۰- لوسیندا اوانز، فعال حقوق زنان، آفریقای جنوبی

در حالی که تعداد قتل‌ها و تجاوزهای جنسی به زنان و دختران در آفریقای جنوبی رو به افزایش است، لوسیندا به صورت بلندگویی برای زنان درآمده است. او رهبری راهپیمایی های سراسری و تجمع های اعتراضی هزاران زن در خیابان های کیپ تان را دارد و از دولت می خواهد به جای حرف زدن، عمل کند.

لوسیندا یک سازمان غیرانتفاعی به نام زنان ما را شفا دهید، تاسیس کرده که ارائه دهنده خدماتی از جمله مشاوره و کمیته های تجسسی برای یافتن دختران ربوده شده و نیز خانه های امن برای زنانی است که از خشونت های خانگی فرار می کنند.

۳۱- جرارد فرناندز، راهبه کلیسای کاتولیک، سنگاپور

خواهر جرارد، یک راهبه کاتولیک در سنگاپور است که مدت سی سال به محکومینی که در صف اعدام بوده اند تسلی داده است. او که اکنون ۸۱ سال دارد ۱۸ زندانی را تا پای چوبه دار همراهی کرده است.

۳۲- بتانی فیرث، قهرمان شنا پارالمپیک، بریتانیا

زمانی که بتانی کودک نوپایی پیش نبود، داخل استخر مخصوص بزرگسالان افتاده بود. اما پس از فائق آمدن بر ترس از آب که به دنبال افتادنش در استخر بود، در مسابقات شنای پارالمپیک سال ۲۰۱۲ شرکت داشت. تا اکنون او چهار بار برنده مدال طلا در مسابقات پارالیمپیک شده و رکوردهای متعددی را شکسته است. در مسابقات پارالیمپیک سال ۲۰۱۶ در ریو، بتانی در تیم بریتانیا صاحب بیشترین تعداد مدال بود.

امسال در مسابقات قهرمانی جهانی شنای معلولین در لندن موفق به کسب دو مدال طلا شد. بتانی به دلیل خدماتش به ورزش شنا موفق به کسب نشان ام بی ای شده است.

۳۳- آول فیشر، روزنامه نگار و از فعالان حقوق دگرباشان، ایسلند

آول، یا اوگلا کریستجنودوتی جونزدوتیر، روزنامه نگار، نویسنده و از کسانی است که در کمپین حقوق دگرباشان شرکت دارد. او دستیار کارگردان فیلمی به نام "نسل من" است که بر زندگی فراجنسیتی ها و نوجوانانی که فاقد هویت جنسی هستند تمرکز کرده است.

۳۴- شلی آن فریزرپرایس، ورزشکار، جامائیکا

پس از آن که شلی در ماه گذشته در دوحه در دوی ۱۰۰ متر در ۱۰.۷۱ ثانیه برنده شد، عنوان های قهرمانی جهانی دوی صد متر او از یوسین بولت، هم بیشتر شد.

به این ترتیب این قهرمان جامائیکایی مسن ترین زنی است که تا کنون توانسته در مسابقات دوی ۱۰۰ متر المپیک یا جهانی، برنده شود. همچنین اولین مادری است که از سال ۱۹۹۵ تا کنون برنده این مسابقه می‌شود. شلی پسر دو ساله خود "زیون" را روی زانویش نشانده بود و می گفت می خواهد "الهام بخش زنان برای تشکیل خانواده شود"

۳۵- ظریفه غفاری، شهردار، افغانستان

ظریفه در ۲۶ سالگی اولین شهردار زن در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان او را به سمت شهردار میدان شهر ولایت وردک، که شمار زیادی از نفرات طالبان در آنجا به سر می برند، منصوب کرد. علیرغم این که زندگی در این شهر برای او بسیار خطرناک بود، این شغل را قبول کرد. در اولین روز آغاز کارش مردان عصبانی به دفترش ریختند.

با این وجود، ظریفه به عنوان بخشی از ابتکارش برای تمیز نگاهداشتن شهر، با کیسه های رایگان زباله به خیابان ها می رود و می گوید هدف او این است که مردم قدرت زنان را باور کنند.

۳۶- جلیله حیدر، حقوقدان، پاکستان

تخصص جلیله که یک وکیل مدافع حقوق بشر است، دفاع از حقوق زنان در پاکستان و فراهم آوردن خدمات قانونی رایگان برای زنان مستمند است.

او موسس مرکز"ما انسان‌ها" یک نهاد غیرانتفاعی است که با جوامع محلی برای ایجاد فرصت جهت زنان آسیب پذیر و کودکان همکاری می کند. او اولین زن وکیل از جامعه هزاره است که تحت آزار قرار دارند و در سال ۲۰۱۸ در تقاضا برای محافظت از مرم هزاره دست به اعتصاب غذا زد.

۳۷- تیلا هریس، قهرمان فوتبال استرالیایی و مشت زن، استرالیا

تیلا برای باشگاه فوتبال کارلتون در لیگ ای اف ال زنان، فوتبال استرالیایی بازی می کند. او یک مشت زن حرفه ای هم هست. در ماه مارس گذشته عکس او در حال پا زدن به توپ در جریان یک مسابقه، موجب اظهارنظرهای زن ستیزانه‌ای شد. اکنون مجسمه برنز تیلا که در تاریخ ورزش استرالیا پا زدن با توپ او را جاودانی می کند در میدان فدراسیون ملبورن نصب شده است. تیلا همچنین یک رکور دار بوکس حرفه ای است.

۳۸- هولی، رها شده ازباند قاچاق زنان، آمریکا

هولی کسی است که از قاچاق زنان در شهر کلمبوس در ایالت اوهایوی آمریکا خود را نجات داده. مادرش او را وقتی ۱۵ ساله بود فروخت و او مدت ۱۷ سال به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به صورت یک برده حاضر به هر کاری شد. با کمک یک برنامه ابتکاری دادگاه به نام CATCH Court که جنایتکارانی را که در حقیقت قربانی هستند شناسایی می کند، موفق شد در سال ۲۰۱۵ فرار کند. بیشتر زنانی که در آمریکا قربانی قاچاق جنسی شده اند، خالکوبی ها و نشان هایی در بدنشان دارند و هولی اکنون خالکوبی های بدن خودش را تغییر شکل داده است.

هولی برای تحصیل در رشته ارتباطات موفق به گرفتن بورس شد و اکنون به گرفتن مدرک در رشته حقوق فکر می کند. در حال حاضر او به عنوان وکیل قانونی برای کسانی که قربانی خشونت‌های خانگی شده اند در یک دادگاه محلی کلمبوس کار می کند و اداره یک سازمان غیرانتفاعی به نام Reaching For the Shining Stars را هم به عهده دارد و هر هفته به اتفاق سایر داوطلبان بسته های حاوی وسایل مورد نیاز را میان قربانیان احتمالی قاچاق زنان توزیع می کند.

۳۹- هوآنگ ونزی، مشت زن حرفه‌ای، چین

هوآنگ که ۲۹ سال دارد یکی از اعضای گروه کوچک ولی رو به بزرگ تر شدن مشت زن های زن در چین است. وی با به چالش کشیدن نقش های سنتی زنان در چین به افسردگی پس از وضع حمل غلبه کرد و توانست سال گذشته در مسابقه مشت زنی سوپر مگس وزن زنان آسیا برنده کمربند طلا شود. او مصمم است به مبارزه علیه بدنامی اجتماعی برای ورزشکاران زن ادامه دهد.

۴۰- لوچیتا هورتادو، هنرمند، ونزوئلا

لوچیتا هنرمندی است که موفق شده امسال در ۹۸ سالگی اولین نمایشگاه انفرادی خود را در یک گالری عمومی دایر کند. او که در ونزوئلا متولد شده، همسر لی مولیکان، یک هنرمند سرشناس است و سال ها آثار هنری خود را به عنوان یک دفتر خاطرات خصوصی حفظ کرده بود. وقتی یک موزه دار برای تمیز کردن استودیوی شوهرش که فوت کرده بود رفت، موفق به کشف ۱۲۰۰ رقم از آثار هنری لوچیتا شد. حمایت از محیط زیست در آثار هنری لوچیتا منعکس شده است.

۴۱- یومی ایشیکاوا، موسس جنبش مبارزه با کفش پاشنه بلند اجباری، ژاپن

یومی که از درد ۸ ساعت پوشیدن کفش پاشنه بلند در محل کار خسته شده بود، تصمیم گرفت دق دلی خود را در توییتر خالی کند. در ظرف چند روز جنبش kutoo #، متولد شد و هزاران زن داستان های خود را در باره این که به عنوان بخشی از یونیفورم محل کار ناچار به پوشیدن کفش پاشنه بلند هستند، تعریف کردند.

یومی توماری با ۲۰ هزار امضا در این زمینه تهیه کرد که آن را در اختیار دولت گذاشت.

۴۲- اسما جیمز، روزنامه نگار/کنشگر، سیرالئون

اسما از راه روزنامه نگاری و فعالیت های اجتماعی به صورت صدای زنان بی صدای سیرالئون در آمده است.

پس از آن که اسما از تجاوز جنسی به یک دختر پنج ساله با خبر شد از موقعیت رسانه‌ای خود برای به راه انداختن کمپین سه‌شنبه سیاه، استفاده کرد. این کمپین زنان را در اعتراض به افزایش تجاوزهای جنسی و سوءاستفاده از دختران زیر دوازده سال، ترغیب به پوشیدن لباس سیاه در آخرین سه‌شنبه هر هفته می کرد. این کمپین سبب شد رئیس جمهور اصلاح سیاست‌های مرتبط با خشونت‌های جنسی را سریع تر انجام دهد.

۴۳- آرانیا جوهر، شاعر، هند

آرانیا از اشعار ضربی برای پرداختن به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، سلامت روان و بدن استفاده می کند. یک برنامه او به نام راهنمای یک دختر پوست قهوه ای برای زیبایی، را بیش از سه میلیون نفر در یوتیوب تماشا کرده اند.

۴۴- کاترینا جانستون،زیمرمن، مردم شناس، آمریکا

کاترینا یک مردم شناس شهری است که برای این که شهرها جای بهتری برای زندگی باشند کار می کند. او یکی از موسسین برنامه ابتکاری شهرهایی که زنان اداره می کنند، است که هدفش دادن نقش موثر به زنان در برنامه ریزی و طراحی های مختص شهر است.

۴۵-گادا کادودا، مهندس، سودان

دکتر گادا کادودا، به زنان مناطق دورافتاده کمک می کند که برای رساندن برق به دهکده هایشان از انرژی خورشیدی استفاده کنند و به این منظور آنها را به عنوان مهندسین جامعه شان آموزش می‌دهد. او از فعالان یونیسف است و نقش اصلی را در آوردن اولین آزمایشگاه به سودان داشته است که هدفش فراهم آوردن امکانات برای دانشجویان جهت همکاری و حل مشکلات به طور مشترک است. دکتر گادا بنیانگذار جامعه دانش سودان است که به پژوهشگران جوان امکان می دهد با دانشمندان و مدرسین داخل و خارج از این کشور آزادانه تماس داشته باشند.

۴۶- امی کارل، بیوآرتیست، آمریکا

امی که با یک بیماری نادری متولد شده که در نتیجه آن پوست بدنش را از دست داده، از همان بچگی به امکان این که با تکنولوژی صحیح، بدن انسان قادر به چه کارهایی می تواند باشد، فکر می‌کرد. از جمله کارهای امی بیوآرتیست که برنده جایزه شده، یک دست انسان است که با چوب بست ها و سلول های بنیادی سه بعدی چاپ شده، ساخته شده است.

۴۷- احلام خضر، رهبر معترضین، سودان

پسر ۱۷ ساله احلام که خودش را "مادر تمام شهیدان سودانی" می خواند، در جریان تظاهرات صلح آمیز سال ۲۰۱۳ کشته شد. از آن هنگام احلام زندگی خودش را وقف جستجوی عدالت برای پسرش و مبارزه برای احقاق حقوق تمام کسانی کرده است که در سودان کشته یا "ناپدید" شده اند.

او در مبارزات زیرزمینی و تظاهرات شرکت داشت و هنگامی که دستگیر شد توسط نیروهای امنیتی مورد "ضرب و شتم بی رحمانه" قرار گرفت. در نهضتی که در دسامبر ۲۰۱۸ علیه عمر البشیر، رئیس جمهور وقت شکل گرفته بود، احلام یکی از معترضین برجسته بود که با مناسبات قوی با جوانان، راهپیمایی ها را رهبری می کرد.

۴۸- فیونا کالبینگر، قهرمان دوچرخه سواری، آلمان

فیونا که درباره سرطان تحقیق می کند، در سال جاری اولین زنی شد که تا کنون درمسابقه دوچرخه سواری بین قاره‌ای که یکی از دشوارترین مسابقات دوچرخه سواری است-برنده شده است.

او با طی ۴هزار کیلومتر در ۱۰ روز-از بلغارستان تا فرانسه- ۲۶۴ رقبیش را که اکثر آنها مرد بودند، شکست داد.

۴۹- هیوری کان، قهرمان کشتی سومو، ژاپن

کان که ۲۱ سال دارد در کشتی سومو در ژاپن یک قهرمان است. علیرغم این که در این کشور رقابت حرفه ای در کشتی سومو برای زنان ممنوع است. در سال ۲۰۱۸ او سوژه فیلم مستند Little Miss Sumo بود که برنده جایزه شده بود. این فیلم به مبارزه کان برای تغییر مقررات یکی از قدیمی‎‌ترین ورزش‌های جهان می پردازد و به نقش زنان در کشتی سومو، اهمیت می دهد.

۵۰- آیساتا لام، کارشناس سرمایه‌گذاری خرد، موریتانی

آیساتا لام، اتاق بازرگانی جوانان را در موریتانی بنیان گذاشت تا از زنان جوان کارآفرینی که برای شروع کار خود نیاز به منابع مالی داشتند، حمایت کند.

او از مدافعان سر‌سخت حقوق زنان است و در موقعیت‌ها و سخنرانی‌های گوناگونش از زنان برگزیدهٔ موریتانی تقدیر می‌کند. او از سوی رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون به عنوان مشاور کمیته مشورتی برابری جنسیتی گروه جی- ۷ انتخاب شد.

۵۱- سو جونگ‌لی، روانشناس پزشکی‌قانونی، کرهٔ جنوبی

پروفسور سو جونگ ‌لی، روان‌شناس جنایی بر روی چندین پروندهٔ قتل بسیار مهم در کرهٔ جنوبی کار کرده است. او که در دانشگاه کایونگی واقع در سئول کار می‌کند، سیستم قانون‌گذاری را به چالش کشید و در جهت پیشبرد لایحهٔ منع تعقیب تلاش کرد. او بر این باور بود که تعقیب قضایی در بیشتر موارد منجر به جرم‌های بزرگ‌تری می‌شود که قربانیان آن زنان بی‌پناه هستند.

۵۲- فیفی لی، پیشگام هوش مصنوعی، آمریکا

فیفی لی ۱۶ ساله بود که وارد ایالات متحده شد بدون آنکه انگلیسی بلد باشد و در کسب‌و‌کار خشک‌شویی مادر و پدرش به طور نیمه‌وقت شروع به کار کرد.

حالا به طور گسترده‌ به عنوان یکی از پیشروان هوش مصنوعی شناخته شده است. معاون سابق گوگل و یکی از مدیران مؤسسهٔ استنفورد در پروژهٔ هوش مصنوعی انسان‌محور (HAI) که در زمینهٔ چگونگی ایجاد هوش مصنوعی با معیار‌های اخلاقی پژوهش می‌کنند. لی یکی از بنیان‌گزاران AI۴ALL است که بر استخدام بیشتر زنان و اقلیت‌ها در پروژه‌های هوش مصنوعی تلاش می‌کند.

۵۳-اریکا لوست، فیلمساز، سوئد

فیلمساز برگزیده‌ٔ مستقل پورنوگرافی که در زمینهٔ همیاری زنان در شکل‌گیری آیندهٔ فیلم‌های پورن تلاش می‌‌کند. او راهنمایی برای والدین نوشته است که چگونه با فرزندان خود دربارهٔ پورنو‌گرافی گفتگو کنند.

۵۴- لورن ماهون، نجات‌یافته از سرطان، بریتانیا

لورن ماهون از طرف جمیله جمیل و سایت "آی وی" ، نامزد ۱۰۰ زن بی‌بی‌سی شد. لورن ماهون یکی از سه نفری است که در برنامهٔ سه نفرهٔ پاور‌هاوس به نام" از شر سرطان خلاص شویم " و پادکست‌های "تو و من و سی بزرگ" شرکت کرده است.

او کمپین و گروهی به نام "دختران علیه سرطان" در اینترنت درست کرده تا اطلاعات مؤسسات خیریهٔ مرتبط با سرطان را در اختیار دختران جوان بگذارد؛ خبرهای جدید در مورد روش‌های نوین درمانی و توصیه‌هایی برای بهترین خرید به افراد مبتلا به سرطان.

۵۵- جولیا ماکانی، پزشک و دانشمند، تانزانیا

جولیا اهل تانزانیا، یکی از پنج کشور جهان است که بالاترین میزان تولد نوزادان با بیماری کم‌خونی داسی‌شکل سالانه اتفاق می‌افتد. او دو دهه از عمر خود را وقف پژوهش در زمینهٔ یافتن درمانی برای این بیماری کرده است و تلاش می‌کند بر سیاست‌های بهداشتی کشور اثر بگذارد تا افراد در سراسر آفریقا بتوانند به آزمایشات تشخیصی و دارو‌های لازم دسترسی پیدا کنند.

۵۶- لیزا مندمیکر، طراح انتزاعی، هلند

لیزا سرپرست گروهی است که با همکاری مرکز پزشکی ماکسیما در هلند، نمونه‌ٔ رحم مصنوعی می‌سازند. آنها امیدوارند این رحم‌ها در ۱۰ سال آینده جای انکوباتور‌ها را برای نوزادان بگیرد. لیزا که طراحی اجتماعی است طراحی را ابزاری برای بحث و به چالش کشیدن مفروضات و پرسش و انگیزه می‌بیند.

۵۷- جیمی مارگولین، فعال تغییر اقلیم، آمریکا

وقتی شانزده ساله بود یکی از کسانی بود که جنبش ساعت صفر را شروع کردند و از شبکه‌های اجتماعی برای سامان دادن به اولین راهپیمایی‌ جوانان برای تغییر اقلیم در ۲۵ شهر ایالات متحده از جمله واشنگتن دی‌سی استفاده کردند. او اخیراً همراه با گرتا تونبرگ در کنگرهٔ آمریکا شهادت داد.

۵۸- فرانسیا ماکوئز، فعال محیط‌زیست، کلمبیا

رهبر قدرتمند انجمن آفروـ کلمبیایی، فرانسیا مارکوئز، راهپیمایی ۱۰ روزهٔ زنان به مسافت ۳۵۰ مایل تا پایتخت کشورش را رهبری کرد تا سرزمین اجدادی خود را از معدنچیان غیر‌قانونی باز‌پس‌گیرد.

پس از ۲۲ روز اعتراض در خیابان‌ها، دولت کلمبیا پذیرفت که جلوی معدن‌‌کاری غیر‌قانونی در منطقه‌ کوهستانی لاتوما را بگیرد. فعالان حقوق بشر و محیط‌زیست برای این فعالیت‌ها مدام تهدید به مرگ می‌شدند و تلاش‌های او باعث شد که موفق به کسب مدال پر‌افتخار طلای محیط‌زیستی گلدمن شود.

۵۹- گینا مارتین، فعال اجتماعی، بریتانیا

گینا مارتین، پس از آنکه در فستیوال موسیقی دو مرد دامن او را بالا زدند و از بدن او عکس گرفتند، کارزاری به راه انداخت تا این عمل را در بریتانیا و ولز غیر‌قانونی کنند.

پس از ۱۸ ماه پیکار، امسال این قانون تغییر کرد. بر مبنای قانون جدید تا به حال ۴ مرد محکوم شده‌اند. بازپرسان می‌گویند همهٔ قربانیان" در وسایل نقلیهٔ عمومی، خرید یا رویداد‌های عمومی مشغول کار خود بودند که هدف این اقدام قرار گرفته‌اند".

۶۰- سارا مارتینز دا‌سیلوا، پزشک متخصص زنان و زایمان، بریتانیا

سارا یکی از پزشکان زنان و زایمان برجستهٔ اسکاتلند است. او که دانشیار طب باروری در دانشگاه داندی است، به طور متمرکز بر ناباروری مردان کار می‌کند و تلاش می‌کند تا جلوی درمان‌های شدید و غیر‌ضروری برای ناباروری زنان را بگیرد.

۶۱- رجا مزینی، خواننده، الجزیره

ویدئوی موسیقی سیاسی رجا مزینی به نام "الو نظام حکومت" بیش از ۳۵ میلیون بازدید‌کننده در یوتیوب داشته است. ترانه‌های ضد دولتی او که به بی‌عدالتی‌‌های اجتماعی، فساد و رشوه‌خواری و نابرابری‌ها می‌پردازد او را ناچار به خروج از الجزایر کرد.

حالا در پراگ زندگی می‌کند و با صدایش با معترضان الجزایری همراهی می‌کند. در سال ۲۰۱۹ ده‌هاٰ هزار نفر از جوانان الجزایری برای تغییر به خیابان‌ها آمدند.

۶۲- ساسمیتا موهانتی، کارآفرین فضا، هند

ساسمیتا که طراح سفینهٔ فضایی است و اولین کسب‌و‌کار فضایی هند را شروع کرده است در این کشور به عنوان "زن فضایی" نامیده و تحسین می‌شود. او از فعالان سر‌سخت مقابله با تغییر اقلیم است و از کسب‌و‌کار خود برای بررسی و مشاهدهٔ تغییرات اقلیمی از فضا بهره می‌برد.

۶۳- بندیکت ماندل، کارآفرین مواد غذایی تازه، جمهوری خلق کنگو

بندیکت وقتی ۲۴ ساله بود می‌دید که در سراسر جمهوری خلق کنگو محصولات تازه بسیاری تولید می‌شود از سیب‌زمینی تا پشن‌فروت اما همچنان مردم کشورش در فقر به سر می‌برند.

او می‌گوید که فروشگاه‌ها پر از محصولاتی بودند که در جمهوری خلق کنگو تولید میشد، اما صادر شده بود و پس از فرآوری با مواد نگه‌دارنده، با قیمت گران دوباره وارد کشور می‌شدند.

در تلاش برای اعتماد دوباره به محصولات محلی او غذاخوری "سورپرایز تروپیکال" را در حومهٔ پایتخت، کین‌شاسا، بنیان گذاشت که غذایی سالم برای بیرون بردن آماده می‌کرد، همراه با نوشیدنی و چیپس موز. ۵ سال پس از آن این شرکت به طور آنلاین محصولات تازه را به تمام شهر ارسال می‌کند و تصمیم دارد که فعالیت خود را در سراسر جمهوری خلق کنگو گسترش دهد.

۶۴- سوبهالاکشمی ناندی، متخصص برابر جنسیتی، هند

سوبها لاکشمی، که در مرکز بین‌المللی تحقیقات زنان کار می‌کند، بیش از ۱۵ سال است که در زمینهٔ برابری جنسیتی در آسیا فعالیت می‌کند. او به طور متمرکز بر حقوق زنان روستایی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و بهبود تحصیل و آموزش زنان فعالیت می‌کند.

۶۵- ترنگ نگوین، فعال حفاظت از محیط زیست، ویتنام

ترنگ نگوین که در ویتنام بزرگ شده است از کودکی مدام شاهد به زنجیر کشیدن میمون‌ها و فروش آنها در خیابان‌ها بود و اسارت خرس‌ها برای استفاده‌های دارویی از شیرهٔ صفرای آنها بود. او در رشتهٔ مدیریت تنوع زیستی دکترا گرفت و مؤسسهٔ وایلد اکت را بنیان گذاشت. مؤسسه‌ای غیر‌انتفاعی که به مسئولان در محافظت از حیات‌وحش در برابر تجارت غیر‌قانونی حیات‌وحش یاری می‌رساند.

در سال ۲۰۱۸، او اولین دورهٔ کارشناسی ارشد مبارزه با تجارت غیر‌قانونی حیات‌وحش را در کشورش ایجاد کرد تا نسل جدیدی از محافظان حیات‌وحش پرورش دهد.

۶۶- ون تی نگوین، مدیرعامل و مدافع حقوق معلولان ، ویتنام

ون یکی از مؤسسان مرکز" ویل تو لیو" است که در پایتخت ویتنام، هانوی، آموزش‌هایی برای افراد ناتوان و کم‌توان ازارائه می‌‌کند. هدف او ایجاد فضا و امکانات برابر کاری برای همه است . او هم‌چنین مدیر شرکت ایماگاتور با ۸۰ نفر پرسنل است که نیمی از آنها را افراد معلول تشکیل می‌دهند.

۶۷. ناتاشا نوئل، متخصص یوگا، هند

ناتاشا یک یوگینی است، زنی که استاد یوگا و مربی بدن‌سازی است. او که طرفداران زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارد از افرادی است که دید مثبتی به بدن خودشان دارند و اغلب به طور آشکاری درباره‌ٔ کودکی تلخ خود در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. وقتی سه سالش بود مادرش را از دست داد و قربانی آزار جنسی شد.

۶۸- اکساندریا اوکازیو کورتز، نماینده مجلس، آمریکا

اکساندریا اوکازیو کورتز که امسال ۲۹ ساله می‌شود، جوان‌ترین نماینده‌ای است که تا به حال در کنگرهٔ ایالات متحده بوده است. او در برانکس، شمالی‌ترین محلهٔ نیویورک بزرگ شده است و در سال ۲۰۱۶ داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شده بود.

در نهایت شگفتی او توانست در ژوئن ۲۰۱۸ نامزد‌های قدیمی کنگره را شکست دهد و از آن زمان به آیندهٔ دموکرات‌ها مشهور شد. وضعیت ظاهری او در هنگام ادای سوگند نمایندگی تصادفی نیست. او رژ لب قرمز زده و گوشواره‌های حلقه‌ای طلایی آویخته است و می‌گوید: " این بار اگر کسی به دختری از برانکس بگوید گوشواره‌های حلقه‌ایت را در بیاور، او می‌تواند بگوید من مثل نمایندهٔ کنگره لباس پوشیده‌ام."

۶۹- فریده عثمان، شناگر، مصر

او که به "ماهی طلایی" مشهور است، در سال ۲۰۱۷ اولین زن مصری بود که در مسابقات ۵۰ متر شنای پروانه در جام جهانی ورزش‌های آبی فینا مدال برنز به دست آورد. او امسال هم مدال برنز دیگری گرفت. او در دانشگاه‌های مختلف برای الهام‌بخشی نسل جوان و تشویق آنها به شنا سخنرانی‌هایی برگزار می‌کند. او به تلاش و تمرین‌هایش ادامه می‌دهد تا آرزوی کسب مدال المپیک توکیو ۲۰۲۰ را عملی کند.

۷۰- آشچاریا پیریس، طراح، سریلانکا

در سری‌لانکا، آشچاریا پیریس در سال ۲۰۰۰، از سر کارش در بانک به خانه بر‌می‌گشت که بمبی منفجر شد و باعث نابینایی او شد. به دلیل این ناتوانی کارش را از دست داد اما رؤیایش را جامهٔ عمل پوشاند. او آرزو داشت طراح لباس شود و این کار را با توضیح و توصیف ایده‌هایش به خیاط عملی کرد.

او در رقابت‌های "آپ اند کامینگ" طراحان مد در سریلانکا به مرحلهٔ نهایی رسید و اکنون سخنرانی‌های انگیزه ‌دهنده‌ای در کارخانه‌های پوشاک اجرا می‌کند تا زنان جوان را به پیگیری رؤیاٰهایشان تشویق کند.

۷۱- دانیت پلگ، طراح، اسرائیل

دانیت، طراح مد، یک بار می‌خواست به کنفرانسی برود و لباس مناسبی نداشت و به سرعت دامنی در لپ‌تاپ خود طراحی کرد و چاپ سه‌بعدی گرفت و آن را پوشید. او مایل است همه زنان بتوانند چنین کاری بکنند. مجموعهٔ لباس‌های چاپ سه‌بعدی او در مجلهٔ ووگ و بر تن تایرا بنکز، سوپر‌مدل آمریکایی به نمایش در آمد.

۷۲- آتوم پلتیر، فعال آب بهداشتی کانادا

آتوم پلتیر از زمانی که فقط هشت سال داشت برای تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای بومیان کانادا کارزار‌های مختلفی بر پا کرده است. امسال او با ۱۴ سال سن لقب رئیس کمیسیون آب سرزمین انیشینابک ( بومیان) را گرفت و این نقش از خالهٔ بزرگش ژوزفین ماندامین به او رسید.

۷۳- سوئیتنیا پوسپا لستاری، غواص و فعال محیط زیست، اندونزی

سوئیتنیا بنیاد "کلین اکشن دایورز" را برای پاکسازی زباله‌های دریایی در اندونزی ایجاد کرد. آنها اکنون ۱۵۰۰ داوطلب دارند که در سراسر جزیره و جنوب شرقی آسیا فعالیت می‌کنند.

او هم‌چنین در کشورش کارزار#نه_به_نی‌_آشامیدنی را به راه انداخت و باعث کاهش مصرف نی پلاستیکی یک بار مصرف در بیش از ۷۰۰ رستوران شد.

۷۴. مگان راپینو، فوتبالیست، آمریکا

مگان راپینو دو بار برندهٔ جام جهانی شده است و یکی از کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال زنان آمریکاست. او تیم را در جام جهانی زنان ۲۰۱۹ به پیروزی رساند و صاحب بیشترین گل‌های این دوره از مسابقات شد.

ماه گذشته در میلان او را بهترین بازیکن فوتبال زنان نامیدند. مگان مدافع سر‌سخت برابری در فوتبال است و در پی اقداماتی قانونی نسبت به فدراسیون فوتبال ایالات متحده برای پرداخت برابر به بازیکنان و مقابله با نژاد‌پرستی در میان هواداران است. او چهرهٔ مدافع حقوق دگرباشان در بازی‌هاست.

۷۵. اونجالی رئوف،نویسنده، بریتانیا

اونجالی رئوف تازه از عمل جراحی مرگ‌و زندگی به هوش آمده بود که ایدهٔ اولین کتابش به ذهنش رسید. کتاب "پسر ته کلاس" را با الهام از ملاقات واقعی‌اش با مادر پناهنده‌ای درکاله فرانسه نوشته است. داستان از دید کودکی در بحران پناهندگی روایت می‌شود و در سال ۲۰۱۹ جایزهٔ کتاب کودک واتر‌استون را گرفت.

او هم‌چنین بنیان‌گذار "میکینگ هر استوری" است، که در پی پایان اذیت و آزار و بردگی و بهره‌برداری جنسی از زنان و دختران در بریتانیا و کشور‌های دیگر است.

۷۶. چارلین رن، فعال آب بهداشتی، چین

چارلین رن، پس از فارغ‌التحصیلی MyH۲O را ایجاد کرد تا راهی برای کمبود آب آشامیدنی سالم در مناطق روستایی چین بیابد. اکنون سازمان غیر‌انتفاعی او اطلاعات شبکهٔ آب سراسری را ارائه می‌دهد و مردم محلی و دانش‌آموزان و دانشجویان را آموزش می‌دهد تا خودشان آزمون‌های لازم را انجام دهند و سازمان‌های آب را خبر کنند که کجا وارد عمل شوند و چه مناطقی نیاز به کمک دارند.

۷۷. ماریا رسا،خبرنگار، فیلیپین

ماریا رسا روزنامه‌نگار برگزیده فیلیپین است که وبسایت Rappler را برای ارائهٔ خبرهای غیر‌واقعی و نادرست درست کرد. به دلیل انتقاد از خشونت‌های رئیس‌جمهور دوترته در مبارزه با مواد مخدر، در اینترنت بارها تهدید به تجاوز و مرگ شد. امسال هم دو بار به اتهام "جرایم اینترنتی" دستگیر شد. وکیل حقوق بشر امل کلونی وکالت او را به عهده گرفته است.

۷۷. جمیلا ریبیرو، نویسنده و فعال برابری‌طلب ، برزیل

جمیلا ریبیرو نویسنده و یکی از افراد بسیار مؤثر در جنبش‌های حقوق زنان آفروـ برزیلی است. کار‌های او بیشتر بر موضوعاتی مثل فمینسم سیاهان، نژاد‌پرستی و توانمندی زنان متمرکز است. او مؤسس بنیادی (فیلسوف و نویسندهٔ آفرو- برزیلی) است که کتاب‌ها و آثار نویسندگان سیاه‌پوست را با بهای منصفانه‌ای منتشر می‌کند.

۷۹. جواهیر رابل، داور فوتبال، بریتانیا، سومالی

جواهیر رابل اولین زن داور فوتبال مسلمان در بریتانیاست که حجاب دارد. او هنگامی که ده سال داشت از سومالی به بریتانیا آمد و چنان شور و اشتیاقی به ورزش داشت که داور فوتبال شد. او اکنون در رشتهٔ مدیریت و مربیگری فوتبال تحصیل می‌کند و امیدوار است که در سال ۲۰۲۰ مدرک خود را بگیرد.

۸۰. نجات سلیبا، استاد شیمی، لبنان

پروفسور سلیبا پژوهشی جهانی را در زمینهٔ آلودگی هوا اداره می‌کند. او همراه با خانواده‌اش در مزرعه‌ای روستایی در لبنان بزرگ شد اما جنگ داخلی او را وادار به ترک شهرش کرد و او را به واکاوی حقایق آزارنده‌ای در مورد آلودگی هوا کشاند.

پس از مشاهدهٔ بیماری‌های بستگان و دوستان و همکارانش به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد سمی و آلودهٔ موجود در هوا، امیدوار است که کار نوآورانه‌اش در دانشگاه بیروت، بر یکی از دشوار‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی تأثیر بگذارد.

۸۱. نانجیرا سامبولی، متخصص برابری در دنیای مجازی، کنیا

نانجیرا مؤسسهٔ جهانی World Wide Web Foundation را در اینترنت اداره می‌کند که در تلاش برای افزایش برابری در دنیای مجازی است. او در پی راه‌حل‌هایی است که هر نوع تبعیض برای دسترسی به اینترنت برطرف شود، چه تبعیض جنسیتی چه تبعیض جغرافیایی.

۸۲. زهرا سایرز، دانشمند، ترکیه

زهرا سایرز، متخصص بیوفیزیک به دلیل گرد آوردن دانشمندانی از هشت کشور خاور‌میانه، (از طرف مجلهٔ نیچر) به "نورامید خاورمیانه" معروف است. در طول ۱۵ سال تصدی ریاست پروژهٔ SESAME او گروهی متشکل از دانشمندانی از اسرائیل، فلسطین، ترکیه و قبرس را زیر یک سقف گرد آورد تا آزمایشگاهی چند ملیتی بنیان گذاشت. او در سال ۲۰۱۹ جایزهٔ پر‌افتخار دیپلماسی علمی را برای این شاهکارش دریافت کرد.

۸۳. هیفا سدیری، کارآفرین، تونس

هیفا زمانی که ۱۶ سال داشت سایت اینترنتی غیر‌انتفاعی Entr@crush را ایجاد کرد که تا کارفرمایان بتوانند کارکنان مورد نظر خود را پیدا کنند و در آن به طور آنلاین دوره‌های مدیریت و حسابداری هم ارائه می‌داد. او در تونس برای برابری جنسیتی با سازمان ملل همکاری می‌کند.

۸۴. نور شاکر، برنامه‌نویس کامپیوتر،سوریه

نور شاکر، برنامه‌نویس کامپیوتر در سال ۲۰۰۸ سوریه را به مقصد اروپا ترک کرد تا به آنچه علاقمند بود یعنی هوش مصنوعی بپردازد. پس از ده سال تحصیل موفق در دانشگاه او مهارت‌هایش را به نوآوری و کارآفرینی تبدیل کرد. با مشاهدهٔ نبرد مادرش با بیماری سرطان، شاکر ناچار دانش خود در زمینهٔ هوش مصنوعی را به عرصهٔ پزشکی آورد.

نتیجه آن روش‌هایی خارق‌العاده با استفاده از هوش مصنوعی بود که می‌توانست دارو‌های جدیدی را بسیار سریع‌تر از انسان طراحی کند. کارهای او توجه چند شرکت بزرگ دارو‌سازی جهان را به خود جلب کرد و او در میان یکی از نوآوران زیر ۳۵ سال ام‌آی‌تی قرار گرفت.

۸۵. بونیتا شارما، مخترع،نپال

با الهام از مادرش که تصمیم گرفت درس بخواند و مدرکی بگیرد، با وجود همهٔ فشار‌ها که او را وامی‌داشت فقط زنی خانه‌دار باشد، بونیتا هم تلاش می‌کند به زنان و دختران نپالی کمک کند تا تحصیل کنند و توانمند شوند.

برای حمایت از کودکانی که به دلیل سوءتغذیه می‌مردند او Nutribeads را درست کرد، دستبندی برای مادرانی که تازه نوزادی به دنیا آورده‌اند با مهر‌ه‌هایی به رنگ‌های مختلف که به آنها یادآوری می‌کرد چه مواد غذایی باید به کودکانشان بدهند. پروژهٔ او برندهٔ جایزهٔ بنیاد ملاله برای حق تحصیل دختران یونسکو شد و او خود سازمانی برای توانمندی دختران و زنان تأسیس کرد: نوآوران وتغییر‌دهندگان اجتماعی.

۸۶. وندانا شیوا، فعال محیط زیست، هند

در دههٔ ۱۹۷۰ او در جنبش"درخت‌بغل‌‌کن‌ها" بود، زنانی که دستان خود را دور درختان حلقه می‌کردند تا اجازه ندهند آنها را قطع کنند. اکنون او یکی از رهبران شناخته‌شدهٔ فعالیت‌های محیط‌زیستی جهان است و برندهٔ جایزهٔ نوبل آلترناتیو است، "فمینیست طرفدار محیط‌زیست" که زنان را نگهبان و نگهدار محیط زیست می‌داند.

۸۷. پراگاتی سینگ، پزشک، هند

وقتی پزشک معتبری مثل پراگاتی سینگ در زمینهٔ بی‌جنس‌گرایی و فقدان تمایلات جنسی تحقیق می‌کند پیام‌هایی از زنانی دریافت می‌کند که تمایلی به سکس ندارند اما ناچار به ازدواج اجباری هستند.

او دیدارهایی برای افرادی که تمایلی به سکس نداشتند برگزار کرد. او اکنون Indian Aces را اداره می‌کند، انجمنی برای افرادی که تمایلی به سکس ندارند.

۸۸. لوبوف سوبول، فعال مبارزه با فساد، روسیه

لوبوف سوبول ، وکیلی است که در زمینهٔ انواع فساد در روسیه تحقیق می‌کند و نتیجهٔ کارش را در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب در اختیار میلیون‌ها کاربر می‌گذارد. امسال تابستان، او و نامزد‌های مخالف دیگر از شرکت در انتخابات محلی مسکو منع شدند که این امر باعث تظاهرات ده‌ها هزار تن از جوانان کشور شد.

۸۹. سما سوبای، وکیل، یمن

سما وکیلی است که به طور خستگی‌ناپذیر و در شرایطی دشوار از زمان شروع جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ در آنجا کار می‌کند. او از خانواده‌هایی که فرزندان‌شان "ناپدید" می‌شوند، حمایت‌های قانونی می‌کند.

امسال گروه او در ماواتانا برای حقوق بشر، توانست بعضی از این بچه‌ها را به خانواده‌هایشان برساند. او هم‌چنان به تلاش خود برای دفاع و رهایی و تحصیل کودکان دیگری که هنوز در بند هستند، ادامه می‌دهد.

۹۰. کلیستا سی، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده، سنگال

اوایل سال جاری، مجموعه‌های تلویزیونی فیلمنامه‌نویس خود‌آموخته، کلیستا سی، که معشوقهٔ مردی زن دار هم هست، موجی از ناباوری در سرزمین مادری او برانگیخت.

او تهیه کننده نمونهٔ سنگالی "Sex and the City" ، با نمایش روابط جنسی آزاد ، شخصیت‌های زن با پشتکار و موفق و ارائهٔ مشکلات و درگیری‌های زنان در غرب آفریقا، از چند‌همسری گرفته تا خشونت خانگی و بیماری‌های روانی است.

۹۱ .بلا ثورن، بازیگر و کارگردان، آمریکا

بلا ثورن بازیگر و کارگردان که این تابستان ۲۲ ساله شد، پس از آنکه هکری او را تهدید کرد که عکس‌های برهنهٔ او را منتشر می‌کند، او خودش این عکس‌ها را منتشر کرد و گفت: " حالا این تصمیم خودم است، دیگر نمی‌توانی مرا تهدید کنی".

بلا که اولین فیلم پورنو‌گرافی خود را کارگردانی می‌کند، می‌گوید آزار زنان در اینترنت زمانی از بین می‌رود که زنان بیشتری در اینترنت دست به تولید محتوا بزنند و پروژه‌هایی را تولید کنند که به امور جنسی بپردازد.

۹۲. ورونیک توونوت، پزشک، شیلی

ورونیک توونوت ابتکاری به نام "به صفر رساندن احتمال مرگ مادران" را به راه انداخته است. هدف آن نجات جان زنان باردار و نوزادان به کمک فناوری است. آنها از طریق تلفن همراه و پیام‌رسان اطلاعات بهداشتی لازم را برای مادران می‌فرستند. این کار را بنیاد Millennia۲۰۲۵ انجام می‌دهد که دکتر توونوت بنیانگذار و مدیر علمی آن است.

۹۳. گرتا تونبرگ، فعال تغییر اقلیم، سوئد

در آگوست سال ۲۰۱۸، گرتا تونبرگ ۱۵ ساله مدرسه نرفت تا در برابر پارلمان سوئد اعتراض کند. اعتراض تک‌نفره‌ای که به اعتراضی جهانی به تغییرات اقلیم تبدیل شد. فعالیت‌های او همهٔ فعالان سراسر جهان را به تحرک واداشت و میلیون‌ها نفر از جوانان در تظاهرات جمعه‌ها برای آینده Fridays for Future شرکت کردند.

امسال، او با قایقی که با انرژی خورشیدی کار می‌کرد از اروپا به آمریکا رفت، سفری حماسی برای تشویق دیگران تا از رد‌ پای کربن خود بکاهند. او هم‌چنین آشکارا دربارهٔ نشانگان آسپرگر خودش صحبت کرده است و می‌گوید:"در شرایط مناسب، کمی متفاوت بودن، قدرت فوق‌العاده است".

۹۴. پائولا ویلارئال، برنامه‌نویس کامپیوتر، مکزیک

پائولا، برنامه‌نویس کامپیوتر خودآموخته، با نوشتن برنامهٔ Data for Justice ، برنامه‌ای که نقشهٔ تعاملی از مقایسهٔ فعالیت پلیس در منطقهٔ سفید‌پوستان و مناطق اقلیت‌نشینان ارائه می‌دهد؛ توانست ۲۰۰۰۰ محکومیت مواد‌مخدر که با تعصب نژادی صادر شده بودند را بازگرداند.

او برای این پروژه برندهٔ جایزهٔ لاتام نوآوران زیر ۳۵ سال ام‌آی‌تی شد.

۹۵. ایدا ویتالی، شاعر، اوروگوئه

شاعر ۹۵ ساله، ایدا ویتالی برندهٔ جایزهٔ سروانتس یکی از معتبر‌ترین جوایز ادبی در سرزمین‌های اسپانیایی زبان است. تاکنون فقط ۵ زن موفق به دریافت این جایزه شده‌اند و او آخرین نفر از جنبش هنری ارو گوئه به نام نسل ۴۵ است که هنوز زنده است.

او یکی از مشهور‌ترین اشعار خود، Fortune را با این سطر به پایان برده است:"انسان بودن و زن بودن، نه بیش و نه کم".

۹۶. پیوریتی واکو، مربی زندگی، اوگاندا

پیوریتی "سنگا"ی امروزی است. نقشی سنتی که به دختران دم بخت یاد می‌داد چطور رضایت جنسی شوهران آیندهٔ خود را فراهم کنند. اما پیوریتی این نقش را دگرگون کرده است، او به زنان اوگاندایی کمک می‌کند تا در روابط خود قدرتمند‌تر شود. او از تمام زنان می‌خواهد که به حقوق قانونی خود در ازدواج توجه کنند.

۹۷. مریلین وارینگ، اقتصاددان و فعال محیط زیست، نیوزیلند

مریلین وارینگ که در سن ۲۳ سالگی به عنوان جوان‌ترین عضو پارلمان نیوزلند در سال ۱۹۷۵ مشهور بود، پیشگام فمینیست‌های اقتصادی است و نویسندهٔ کتاب " Counting for Nothing" که به ارزش کار بدون دستمزد خانگی زنان می‌پردازد. او فعال محیط‌زیستی است که در جریان سیاست‌های عاری از سلاح‌های هسته‌ای نیوزلند هم نقش داشته است.

۹۸. امی وب، آینده‌نگر، آمریکا

امی وب، آینده‌نگری است که به رهبران دولت‌ها و مدیران شرکت‌های بزرگ جهانی توصیه‌هایی می‌کند تا برای آیندهٔ پیچیدهٔ در پیش رو آماده باشند. در سال ۲۰۱۵، او تصمیم گرفت تا نتایج تمام تحقیقاتش را به رایگان و آزادانه در اختیار عموم بگذارد.

۹۹. سارا وسلین، روزنامه‌نگار، فنلاند

سارا وسلین روزنامه‌نگار اسکولت سامی است. سامی‌ها تنها اهالی بومی اتحادیهٔ اروپا هستند. او که دو تا از سه زبان سامی در حال انقراض را بلد است، توانست با موفقیت وزیر آموزش‌ و پرورش فنلاند را راضی کند تا از آموزش زبان سامی حمایت مالی کند. او یکی از دو روزنامه‌نگاری است که هنوز به زبان اسکولت سامی مطلب تهیه می‌کنند.

۱۰۰. جینا زورلو، دین‌پژوه، آمریکا

جینا زورلو کارشناس آمار و اطلاعات دینی است چون در زمینهٔ هر چیزی، از کاربری شبکه‌های اجتماعی تا کلیساهای بزرگ و اینکه زنان مذهبی‌ترند یا مردان مطالعه و تحقیق کرده است. او مدیر مرکز تحقیق جهانی مسیحیت در ماساچوست ایالات متحده است.