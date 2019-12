View this post on Instagram

در #ماهشهر چه اتفاقی افتاده است؟ مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی روایت کرده‌اند که در جریان ناآرامی‌های دو هفته پیش در بندر ماهشهر،‌ استان خوزستان، نیروهای امنیتی “به طور گسترده" به معترضان شلیک کرده‌اند و شمار بسیاری کشته و مجروح شده‌اند. حکومت ایران هنوز به طور رسمی آنچه را که در ماهشهر اتفاق افتاده است روایت نکرده است و آماری شمار کشته‌شدگان و مجروحان منتشر نشده است. شاهدان عینی به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند حکومت ایران با تانک و تیربار با معترضان برخورد کرده است. ‌اما حکومت می‌گوید با " اغتشاشگران مسلح" که می‌خواستند به پتروشیمی این شهر حمله کنند، مقابله کرده است.