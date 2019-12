رئیس جمهوری چین به ماکائو سفر کرده است

حق نشر عکس AFP Image caption طرفداران دموکراسی در ماکائو علیه سفر شی تظاهرات محدودی کردند

شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین برای دیداری سه روزه به ماکائو سفر کرده است.

ماکائو از سرزمین های تحت حاکمیت چین و از مراکز بزرگ قمار در جهان است و این سفر به مناسبت بیستمین سالگرد بازگشت حاکمیت آن به جمهوری خلق چین انجام شده است.

به خاطر شرایط ناآرام هنگ کنگ و نگرانی در مورد بروز ناآرامی در ماکائو، این سفر در میان تدابیر امنیتی شدید صورت می گیرد. در هفته های اخیر برخی از طرفداران دموکراسی در چین نسبت به این سفر ابراز ناخرسندی کرده و تظاهرات محدودی هم برگزار کرده اند.

ماکائو هم مانند هنگ کنگ اگرچه تحت حاکمیت چین است اما دولت مرکزی موافقت کرده است که این منطقه از نظام سیاسی و اقتصادی خاص خود در چارچوب سیاست "یک کشور با دو نظام" برخوردار باشد.

حق نشر عکس Reuters Image caption تزئین خیابان ماکائو با پرچم های چین و ماکائو - سفر شی در میان تدابیر امنیتی شدید صورت می گیرد

قرار است روز جمعه آقای شی در مراسم ادای سوگند هو یات-سنگ، رئیس اجرایی جدید ماکائو شرکت کند. آقای هو از طرفداران وفادار دولت مرکزی است.

ناظران گفته اند که این سفر به معنی پاداشی برای مقامات ماکائو است که برخلاف هنگ کنگ، دستخوش ناآرامی گسترده نشده و مقامات توانسته اند از گسترش ناآرامی به این سرزمین خودداری کنند.

انتظار می رود آقای شی در جریان این سفر یک رشته برنامه هایی را برای تنوع بخشید به اقتصاد ماکائو اعلام کند. در حال حاضر، اقتصاد ماکائو عمدتا به فعالیت قمارخانه هایی وابسته است که شهرت جهانی دارند.

ماکائو پیشتر از سرزمین های تحت اداره پرتغال بود هرچند پرتغال پیشتر حق حاکمیت چین بر آن را پذیرفته بود.

پس از یک رشته مذاکرات بین دو کشور، سرانجام ماکائو در سال ١٩٩٩ رسما به حاکمیت چین بازگشت.

تظاهرات صدها هزار نفری مخالفان در هنگ‌کنگ

هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین: نگرانی فزاینده از چشم‌انداز آینده حکومت

The visit is widely seen as a reward for the former Portuguese colony's stability and its loyalty to mainland China. (President Xi is expected to announce a number of policies aimed at diversifying Macau's economy from dependence on its casinos into a financial centre.)