داووس ۲۰۲۰؛ لغو سفر ظریف، حضور یک مخالف حکومت ایران و یک نقاش ایرانی

So honored to be called one of the Forty Cultural Leaders of the world Economic Forum among these beautiful mind people and I hope we can do a positive move together and see you soon, Thank you:@worldeconomicforum @renaeffendiphoto @wanuri @iamwill @itspetergabriel @sharmeenobaidchinoy #wef2020 #davos #davos2020 #worldeconomicforum #worldeconomicforum2020 باعث افتخارم هست که مرا در این لیست ,یکی از چهل رهبر فرهنگی در مجمع اقتصاد قرار داده اند و تعدای از دوستان در این لیست را از نزدیک‌میشناسم‌و به ذهنهای زیبایشان احترام میگذارم. *ای کاش چراغ هایی را که به خانه روا بود در خانه نگاه میداشتید و کسانی که کاری از دستشان بر میامد را ( در هر زمینه و رشته ای ) با تنگ‌نظری مدیران و جهل سیاست گذاران فراری نمیدادید .