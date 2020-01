حق نشر عکس AFP Image caption ایالات متحده شرکت هواوی را به ارتباط با تشکیلات جاسوسی چین متهم کرده و در مورد تبعات امنیتی همکاری متحدانش با این شرکت هشدار داده است

با توجه به هشدار امنیتی دولت آمریکا در مورد همکاری متحدان آن کشور با شرکت چینی هواوی مقامات بریتانیا موضوع انعقاد قرارداد با این شرکت را مورد بررسی قرار می دهند.

جلسه بررسی جنبه های سیاسی،اقتصادی و امنیتی مشارکت با هواوی در طرح گسترش و تقویت شبکه ارتباطات در بریتانیا امروز، سه شنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) با شرکت تعدادی از وزیران و روسای سازمان های امنیتی و اطلاعاتی این کشور و به ریاست بوریس جانسون، نخست وزیر تشکیل می شود.

شرکت هواوی در مناقصه ایجاد وگسترش شبکه موبایل ۵G در بریتانیا شرکت کرده اما مقامات آمریکایی گفته اند که این شرکت در خدمت سازمان های اطلاعاتی جمهوری خلق چین است و از حضور آن در شبکه های ارتباطات کشورهای متحد آمریکا خطرات امنیتی در پی دارد.

به گفته مقامات آمریکایی، سازمان های اطلاعاتی چین از نفوذ این شرکت در کشورهای مختلف برای جاسوسی استفاده می کنند.

حق نشر عکس Reuters Image caption جانسون و ترامپ در نشست ناتو - بین دولت های بریتانیا و آمریکا روابط نزدیکی وجود دارد

بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و آمریکا ارتباط نزدیک و تبادل مستمر اطلاعات وجود دارد و مشارکت هواوی در شبکه ارتباطات بریتانیا می تواند باعث شود آمریکاییان در مورد همکاری با بریتانیا احتیاط به خرج دهند.

هواوی بزرگترین سازنده تجهیزات ارتباط موبایل در جهان است و اتهام ارتباط با تشکیلات جاسوسی چین و استفاده از امکانات خود برای گردآوری اطلاعات جهت استفاده این تشکیلات را به شدت تکذیب کرده است.

دولت بریتانیا امیدوار است بتواند همکاری با هواوی را به شکلی سازمان دهد که نگرانی آمریکا را نیز مرتفع کند و احتمالا راه های دستیابی به این هدف در جلسه امروز بررسی خواهد شد. انتظار می رود در پایان این جلسه، تصمیم دولت در زمینه همکاری یا عدم همکاری با هواوی اعلام شود.

دولت کنونی بریتانیا به ریاست بوریس جانسون با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روابط نزدیکی دارد. در جریان مبارزات برای انتخاب رهبر حزب محافظه کار آقای ترامپ از بوریس جانسون حمایت کرد و در انتخابات اخیر پارلمانی بریتانیا نیز حزب محافظه کار را مورد تمجید قرار داد.

It's believed that a calculated compromise will be agreed which the British government hopes will be acceptable to both the US and mobile operators.