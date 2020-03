ترکیه 'دو هواپیمای نظامی سوریه را سرنگون کرد'

View this post on Instagram

ترکیه می‌گوید دیگر جلوی پناهجویانی که قصد دارند از مرزهایش عبور کنند و وارد اروپا شوند را نمی‌گیرد. در میان این پناهجویان، چند مخاطب بی‌بی‌سی نیز هستند که از درگیری‌هایی که بین آنها و مرزبانان یونانی رخ داده گزارش می‌دهند. این ویدئو را با صدا ببینید.