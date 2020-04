View this post on Instagram

‏"همسرم با دورکاری‌ام مشکل جدی دارد” ‏در پی محدودیت‌ رفت و آمد در بریتانیا، بنکسی،هنرمند‌ مرموز بریتانیایی دست از کار نکشیده و عکس‌هایی از دیوارنگاره جدید خود را که در دستشویی خانه‌اش کشیده، در اینستاگرامش منتشر کرد. ‏بنکسی که هویت واقعی‌اش معلوم‌ نیست،برای دیوارنگاره‌هایش مشهور است. تصاویر از اینستاگرام Banksy