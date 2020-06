شهردار بریستول مجسمه تاجر برده را در این شهر 'توهین' به مردم دانست

View this post on Instagram

معترضان در بریتانیا مجسمه تاجر برده را به رودخانه انداختند در دومین روز اعتراضات ضدنژادپرستانه در بریتانیا، در بریستول در جنوب غربی انگلستان، معترضان مجسمه برنز ادوارد ‌کالستن تاجر برده قرن هفدهم را پایین کشیدند و به رودخانه انداختند. پلیس از معترضان خواسته بود که آرامش داشته باشند و راه دیگری برای بیان اعتراض بیابند اما یکی از معترضان طناب را دور مجسمه انداخت و آن را پایین کشید.وجود مجسمه این تاجر قرن هفدهم میلادی سال‌ها در بریستول محل اختلاف و بحث بوده است.