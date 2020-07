View this post on Instagram

چطور می توانیم یک ماسک خانگی استاندارد درست کنیم؟ کدام نوع پارچه بیشترین محافظت را از دهان و بینی ما می کند؟ اینها چند نمونه از سوالهایی است که شما با #ازمابپرس برای بی‌بی‌سی فرستادید. از امروز، روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۵:۲۰ عصر به وقت ایران و افغانستان متخصصان به سوالات شما پاسخ می‌دهند. . موضوع امروز برنامه ماسک‌های خانگی است. شما هم سوالات خود را به پیامگیر تلگرام ما bbcshoma# بفرستید و جواب آنها را از متخصصان بشنوید.