تظاهرات زنان در اعتراض به حشونت، با گاز اشک آور پلیس روبرو شد

۹ دقیقه پیش

منبع تصویر، Getty Images توضیح تصویر، معترضان در ترکیه خواستار اقدام دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان بودند.

پلیس ضد ضورش در ترکیه و مکزیک تظاهرات زنان معترض به خشونت جنسیتی را با شلیک گاز اشک‌آور و بمب‌های دودزا هدف قرار داده‌اند.

Thousands of protesters marched to mark the international day for the elimination of gender-based attacks.

But clashes broke out with security forces in the Turkish city of Istanbul.

And in Mexico City, police fired smoke bombs at a small group of hammer-wielding protesters who tried to grab their shields.

Chanting "Not one (woman) less", crowds had gathered in the Mexican capital to demand an end to femicide - the intentional murder of women because of their gender.

At least ۱۰ women and girls are killed every day in the Latin American country, according to Amnesty International.

منبع تصویر، EPA توضیح تصویر، ۱۷ نفر در جریان برخورد پلیس و معترضان در مکزیک زخمی شده‌اند.

زنان در سراسر جهان با شرکت در راهپیمایی اعتراضی خواستار پایان حشونت جنسیتی شده‌اند. در ترکیه و مکزیک پلیس ضد شورش با گاز اشک آور و بمب‌های دودزا به مقابله با معترضان رفته است.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید پادکست به عبارت دیگر گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی. برنامه ها پایان پادکست

در شهر استانبول ترکیه، این اعتراضات به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد.

در مکزیکوسیتی، پلیس گروه کوچکی از زنان را که چکش به دست تلاش داشته‌اند به پلیس نزدیک شوند با بمب دودزا متوقف کرده است.

معترضان در پایتخت مکزبک خواستار پایان "زن‌کشی" شده‌اند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل روزانه دست کم ده زن و دختر در مکزیک کشته می‌شوند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند برخی معترضان به سوی پلیس بطری و سنگ پرتاب کرده‌اند و ۱۷ نفر از جمله ۱۰ افسر پلیس درجریان تظاهرات زخمی شده‌اند.

در پی تظاهرات در میدان تقسیم استانبول نیز پلیس با معترضان درگیر شده است.

برخی از معترضان خواستار استعفای دولت به دلیل خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بودند که اخیرا روی داده است.

برخی از هم حزبی‌های رجب طیب اردوغان گفته‌اند که این کنوانسیون با ارزش‌های مذهبی ترکیه هماهنگی ندارد و رییس جمهوری ترکیه نیز گفته است از قوانین محلی برای حمایت از زنان استفاده خواهد کرد.

یکی از زنان معترض به خبرگزاری رویترز گفته است "زنان را می‌کشند، آنها را علنا می‌کشند. ما این وضع را نمی‌پذیریم."

گروه‌های حامی حقوق زنان می‌گویند در سال جاری دست کم ۳۴۵ زن تا کنون کشته شده‌اند.

صدها نفر نیز در لندن، بارسلون و پاریس در اعتراض به خشونت علیه زنان به خیابان‌ها آمده‌اند.