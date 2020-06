View this post on Instagram

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران عکسی از "محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم" منتشر کرده است. اولین بار نام این فرد در رسانه‌ها سه شنبه مطرح شد: سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم اعدام برای این شخص به اتهام جاسوسی خبر داد و گفت که این فرد محل تردد فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا می‌گذاشته است. ساعتی بعد قوه قضاییه در اطلاعیه ای گفت که محاکمه آقای موسوی مجد روز ۱۸ مهر سال ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب آغاز شده و او در سوم شهریور سال بعد به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران در حالی از تایید حکم اعدام محمود موسوی مجد خبر داده که پیش از این خبری درباره محاکمه او منتشر نشده بود.