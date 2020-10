در رسانه‌های آمریکا؛ آیا سرنوشت ترامپ در دست لاتین‌تبارها و مجرمان سابق فلوریدا است؟

یک رکورد جدید؛ آمار رای‌دهندگان لاتین‌تبار ثبت‌نام کرده فلوریدا به ۱۷ درصد رسید

پورتوریکویی‌ها؛ فراری از توفند و سرگشتگی، امیدوار به بایدن

یک میلیون مجرم سابق، ده‌ها هزار رای اولی امروز

پادکست وات نکست (What Next) نشریه اسلیت (The Slate) در جدیدترین شماره خود با یکی از این افراد که در دهه پنجم زندگی خود، شور و حال یک رای اولی نوجوان را دارد گفتگو کرده است.