ازدواج اجباری دختران کم سن ربوده شده پاکستان

در تلاش برای کمک به ماریا، سازمان خیریه بریتانیایی Aid to the Church in Need اخیرا طوماری با امضای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به دولت بریتانیا تسلیم کرد. بیش از سی نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا و اسقف ها از امضا کنندگان این طومار هستند و در آن از دولت بریتانیا درخواست اعطای پناهندگی به ماریا شهباز شده است.