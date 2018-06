Katakata don take over part of Cameroon since activist dem increase dia campaign for independence for 2016.

Na mainly for di English North West and South West region of di kontri di clash dey happun.

Activists dey claim say di majority French speakers dey marginalise di English speakers wey be minority.

BBC Africa security tori pesin Tomi Oladipo chook eye for dis katakata way dey grow.

Video journalist: Michael Onyiego