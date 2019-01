Dem traffic her go Lagos, infect her wit HIV

Nigeria get di highest number of pipo wey dem force enta modern day slavery for Africa.

According to 2018 global slavery index, na almost 1.4million pipo be modern day slaves for di kontri.

BBC Kunle Falayi chook eye for di tori of one 20 year old girl wey dem traffic from one bush village for Akwa Ibom state, southern Nigeria to Lagos for western part of di kontri wit promise say her life go beta.

WARNING: Make we warn say you fit find some of di words wey dey inside di video disturbing!

Producer: Kunle Falayi

Video: Chukwuemeka Anyikwa and Dan Ikpoyi