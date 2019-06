Image copyright Cameroon army

Cameroon today fly dia flag half-way for craiy die de 17 soldiers weh Boko Haram kill for Darak, Logon Shari, far North region.

Na for June 10, 2019 weh de attack happen, Cameroon army say deh kill close to 70 pipo, arrest 16 pipo weh deh belong Boko Haram group, seven villagers also die for de attack.

Afta de attack by about 300 Boko Haram group, President Biya decree June 21 as national craiy die for honour de soldiers weh deh die for war front.

Skip Twitter post by @PR_Paul_BIYA 🇨🇲Un deuil National est dĂ©clarĂ© pour le vendredi 21 juin 2019, en mĂ©moire des 17 militaires morts en mission commandĂ©e dans une attaque perfide du groupe terroriste #BokoHaram contre le poste avancĂ© de DARAK (ExtrĂŞme-Nord) dans la nuit du 09 au 10 juin 2019.#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/NCabCfg6vY — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) June 17, 2019

President Biya say dis kana tin na show betrayal, den e give medal for bravery for de fallen soldiers.

President Biya say dis kana tin na show betrayal, den e give medal for bravery for de fallen soldiers.