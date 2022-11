World Cup 2022: Brazil world cup squad, Ghana, Portugal, Argentina and full provisional squad list of kontris

48 minutes wey don pass

In few days' time di world go gada for Qatar for di 2022 Fifa World cup.

Na 32 teams go compete for eight groups wey include five African teams - Ghana, Senegal, Cameroon, Morocco and Tunisia.

Already, e don dey clear say some big names go miss out on di tournament sake of injury.

However, ahead of di tournament some kontris don begin release di list of dia provisional squad wey dem go carry go Qatar.

FIFA World Cup 2022 Squads

A good number kontris wey dey participate for di World Cup don begin preparations ahead of di tournament.

Normally, kontris fit only release 26-man list to di world curp but for di sake of fitness and to fit select di best, di Football Association of kontris go first release provisional list.

Di Provisional squad na team list of more dan 26 players - sometimes e dey reach 50, wey di kontris go release.

Na from di provisional list di coach go make im final selection wey e go carry go Qatar.

Provisional list of Kontris wey dey go world cup

Na 32 teams go compete for di tournament.

Dem dey divided into eight groups - Group A to Group H.

Di list dey in group format:

Group A: Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands

Qatar (provisional squad)

Goalkeepers: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham, Yousef Hassan, Salah Zakaria.

Defenders: Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Ró-Ró, Tarek Salman, Bassam Al-Rawi, Musab Kheder, Homam Ahmed, Mohammed Emad, Jassem Gaber.

Midfielders: Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Ali Assadalla, Mohammed Waad, Abdelrahman Moustafa, Osama Al-Tairi, Ahmed Fadhel, Mostafa Tarek.

Forwards: Hassan Al-Haydos (captain), Akram Afif, Almoez Ali, Ismaeel Mohammad, Mohammed Muntari, Ahmed Alaaeldin, Yusuf Abdurisag, Khalid Muneer, Naif Al-Hadhrami.

Netherlands (provisional squad)

Goalkeepers: Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Mark Flekken, Remko Pasveer, Andries Noppert.

Defenders: Daley Blind, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk (captain), Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Jurrien Timber, Tyrell Malacia, Devyne Rensch, Mitchel Bakker, Sven Botman, Jeremie Frimpong, Pascal Struijk, Micky van de Ven.

Midfielders: Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Marten de Roon, Jordy Clasie, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Guus Til, Kenneth Taylor, Xavi Simons.

Forwards: Memphis Depay, Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Donyell Malen, Wout Weghorst, Cody Gakpo, Arnaut Danjuma, Noa Lang, Brian Brobbey.

Group B: England, Iran, USA, Wales

Iran (provisional squad)

Goalkeepers: Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini, Mohammad Reza Akhbari, Payam Niazmand.

Defenders: Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Rouzbeh Cheshmi, Omid Noorafkan, Abolfazl Jalali, Ehsan Hajsafi (captain), Milad Mohammadi, Sadegh Moharrami, Majid Hosseini, Saman Fallah.

Midfielders: Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Vahid Amiri, Omid Ebrahimi, Mehdi Torabi, Milad Sarlak, Alireza Jahanbakhsh, Ali Gholizadeh.

Forwards: Mehdi Taremi, Sardar Azmoun, Karim Ansarifard.

Group C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Poland

Argentina (provisional squad)

Goalkeepers: Emiliano Martinez, Franco Armani, Agustin Marchesin, Geronimo Rulli, Juan Musso, Agustin Rossi.

Defenders: Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, German Pezzella, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martinez Quarta, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Marcos Senesi, Nehuen Perez.

Midfielders: Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Guido Rodriguez, Nicolas Gonzalez, Exequiel Palacios, Roberto Pereyra, Alejandro Gomez, Nicolas Dominguez, Maximiliano Meza, Lucas Ocampos, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Emiliano Buendia, Thiago Almada, Matias Soule, Nicolas Paz, Luka Romero, Valentin Carboni.

Forwards: Lionel Messi (captain), Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Angel Correa, Joaquin Correa, Julian Alvarez, Lucas Alario, Giovanni Simeone, Alejandro Garnacho.

Mexico (provisional squad)

Goalkeepers: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota;

Defenders: Hector Moreno, Jesus Gallardo, Nestor Araujo, Cesar Montes, Jorge Sanchez, Gerardo Arteaga, Jesus Angulo, Kevin Alvarez, Johan Vasquez.

Midfielders: Andres Guardado, Hector Herrera, Jesus Corona, Edson Alvarez, Orbelin Pineda, Uriel Antuna, Erick Gutierrez, Carlos Rodriguez, Roberto Alvarado, Luis Romo, Diego Lainez, Alexis Vega, Erick Sanchez, Luis Chavez.

Forwards: Raul Jimenez, Hirving Lozano, Henry Martin, Rogelio Funes Mori, Santiago Gimenez.

Poland (provisional squad)

Goalkeepers: Wojciech Szczesny, Lukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Radosław Majecki.

Defenders: Kamil Glik, Bartosz Bereszynski, Jan Bednarek, Artur Jedrzejczyk, Tomasz Kedziora, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz, Pawel Dawidowicz, Matty Cash, Michal Helik, Nicola Zalewski, Robert Gumny, Jakub Kiwior, Michal Karbownik, Pawel Bochniewicz, Mateusz Wieteska, Patryk Kun, Maik Nawrocki.

Midfielders: Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki. Piotr Zielinski, Karol Linetty, Mateusz Klich, Przemyslaw Frankowski, Kamil Jozwiak, Jacek Goralski, Sebastian Szymanski, Damian Szymanski, Kacper Kozlowski, Szymon Zurkowski, Krystian Bielik, Jakub Kaminski, Mateusz Legowski, Michal Skoras, Patryk Dziczek, Jakub Piotrowski; Forwards.

Robert Lewandowski (captain), Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski, Adam Buksa, Dawid Kownacki.

Saudi Arabia (provisional squad)

Goalkeepers: Mohammed Al-Owais, Fawaz Al-Qarni, Mohammed Al Rubaie, Nawaf Al-Aqidi.

Defenders: Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Ali Al-Bulaihi, Sultan Al-Ghanam, Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Abdullah Madu, Ahmed Bamsaud.

Midfielders: Fahad Al-Muwallad, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari, Nawaf Al-Abed, Abdullah Otayf, Hattan Bahebri, Mohamed Kanno, Abdulellah Al-Malki, Sami Al-Najei, Ali Al-Hassan, Nasser Al-Dawsari, Ayman Yahya, Abdulrahman Al-Aboud, Riyadh Sharahili.

Forwards: Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan, Saleh Al-Shehri, Haitham Asiri, Abdullah Radif.

Group D: France, Australia, Denmark, Tunisia

Group E: Spain, Costa Rica, Germany, Japan

Costa Rica squad

Goalkeepers: Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira.

Defenders: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacon, Keysher Fuller, Carlos Martínez, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita.

Midfielders: Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas Lopez, Jewison Bennette, Alvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz.

Forwards: Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas.

Japan squad

Japan Goalkeepers: Shuichi Gonda, Daniel Schmidt, Eiji Kawashima. Defenders: Miki Yamane, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Yuta Nakayama.

Midfielders: Wataru Endo, Hidemasa Morita, Ao Tanaka, Gaku Shibasaki, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Junya Ito, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Yuki Soma.

Forwards: Daizen Maeda, Takuma Asano, Ayase Ueda.

Spain (provisional squad)

Goalkeepers: Unai Simo, Kepa Arrizabalaga, Robert Sanchez, David Raya, David Soria.

Defenders: Sergio Ramos (vice-captain), Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal, Pau Torres, Inigo Martinez, Jose Gaya, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Diego Llorente, Marcos Alonso, Hugo Guillamon, Alejandro Balde, Arnau Martinez.

Midfielders: Sergio Busquets (captain), Koke, Thiago, Rodri, Marcos Llorente, Pedri, Gavi, Carlos Soler, Mikel Merino, Sergi Roberto, Sergio Canales, Brais Mendez, Oihan Sancet.

Forwards: Alvaro Morata, Ferran Torres, Marco Asensio, Rodrigo, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Iago Aspas, Gerard Moreno, Yeremy Pino, Ansu Fati, Nico Williams, Borja Iglesias.

Group F: Belgium, Canada, Morocco, Croatia

Croatia (provisional squad)

Goalkeepers: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic, Dominik Kotarski, Nediljko Labrovic.

Defenders: Domagoj Vida (vice-captain), Dejan Lovren, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Josip Sutalo; Midfielders: Luka Modric (captain), Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic.

Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir, Marko Livaja, Antonio-Mirko Colak.

Group G: Brazil, Serbia, Switzerland, Cameroon

Brazil (provisional squad)

Goalkeepers: Alisson, Ederson, Weverton, Santos, Everson.

Defenders: Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Eder Millitao, Renan Lodi, Alex Telles, Alex Sandro, Bremer, Roger Ibanez, Dani Alves, Emerson Royal, Gilberto, Gabriel Magalhaes, Felipe.

Midfielders: Casemiro, Lucas Paqueta, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Bruno Guimaraes, Philippe Coutinho, Gerson, Douglas Luiz, Allan.

Attackers: Neymar, Roberto Firmino, Richarlison, Vinicius Junior, Antony, Raphinha, Matheus Cunha, Rodrygo, Pedro, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Gabriel Barbosa, Hulk, David Neres.

Group H: Portugal, Ghana, Uruguay, South Korea

Ghana (provisional squad)

Goalkeepers: Richard Ofori, Joe Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Abdul Manaf Nurudeen, Ibrahim Danlad.

Defenders: Jonathan Mensah, Abdul Rahman Baba, Daniel Amartey, Andy Yiadom, Alexander Djiku, Kasim Nuhu, Joseph Aidoo, Gideon Mensah, Denis Odoi, Alidu Seidu, Mohammed Salisu, Tariq Lamptey, Dennis Nkrumah-Korsah, Patrick Kpozo, Abdul Mumin, Stephan Ambrosius, Ibrahim Imoro.

Midfielders: Andre Ayew, Mubarak Wakaso, Thomas Partey, Jeffrey Schlupp, Iddrisu Baba, Mohammed Kudus, Daniel-Kofi Kyereh, Edmund Addo, Joseph Paintsil, Majeed Ashimeru, Elisha Owusu, Daniel Afriyie, Salifu Mudasiru, Salis Abdul Samed.

Forwards: Jordan Ayew, Richmond Boakye, Samuel Owusu, Caleb Ekuban, Kamaldeen Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Joel Fameyeh, Felix Afena-Gyan, Kwasi Okyere Wriedt, Osman Bukari, Yaw Yeboah, Emmanuel Gyasi, Christopher Antwi-Adjei, Inaki Williams, Antoine Semenyo, Mohammed Dauda, Kamal Sowah, Ransford-Yeboah Konigsdorffer, Ernest Nuamah.

Portugal (provisional squad)

Goalkeepers: Rui Patricio, Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Silva, Jose Sa.

Defenders: Pepe (vice-captain), Danilo Pereira, Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo, Cedric Soares, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Mario Rui, Diogo Dalot, Domingos Duarte, Fabio Cardoso, David Carmo, Thierry Correia, Tiago Djalo, Gonçalo Inacio, Diogo Leite, Nuno Santos, Antonio Silva, Nuno Tavares; Midfielders: Joao Moutinho, William Carvalho, Bernardo Silva, Joao Mario, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Ruben Neves, Joao Palhinha, Sergio Oliveira, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, Fabio Carvalho, Florentino Luis, Fabio Vieira.

Forwards: Cristiano Ronaldo (captain), Andre Silva, Goncalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao, Francisco Trincao, Ricardo Horta, Paulinho, Pedro Goncalves, Daniel Podence, Beto, Jota, Goncalo Ramos, Vitinha.

Uruguay (provisional squad)

Goalkeepers: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastian Sosa, Guillermo de Amores, Santiago Mele, Gaston Olveira.

Defenders: Diego Godín (captain), Martin Caceres, Jose Gimenez, Sebastian Coates, Matias Vina, Giovanni Gonzalez, Ronald Araujo, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Damian Suarez, Sebastian Caceres, Bruno Mendez, Agustin Rogel, Gaston Alvarez, Santiago Bueno, Leandro Cabrera, Alfonso Espino, Lucas Olaza, Federico Pereira, Jose Luis Rodriguez.

Midfielders: Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Lucas Torreira, Nicolas de la Cruz, Mauro Arambarri, Fernando Gorriaran, Manuel Ugarte, Cesar Araujo, Maximiliano Araujo, Felipe Carballo, Fabricio Diaz.

Forwards: Luis Suarez, Edinson Cavani, Jonathan Rodriguez, Maxi Gomez, Darwin Nunez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Agustin Alvarez Martinez, Diego Rossi, Agustin Canobbio, David Terans, Brian Ocampo, Martin Satriano, Thiago Borbas, Nicolas Lopez.