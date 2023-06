We no devalue naira - CBN

Wia dis foto come from, Getty Images

one hour wey don pass

Di Central Bank of Nigeria (CBN) tok say dem no devalue di naira.

Dis dey come afta tori go viral say di CBN don devalue di kontri currency.

Local media, Daily Trust bin report say di apex bank don devalue di naira from N461 to N631 per US$1. Di report say CBN sell di dollar for dis new rate for di Importers and Exporters (I&E) window on Wednesday, 31 May.

According to di report, di devaluation dey come 48 hours afta President Bola Tinubu announce di plans of di Nigeria foment to unify di kontri exchange rate so dem go fit stimulate di economy.

However, di CBN for inside statement wey di Acting Director, Corporate Communication, Isa AbdulMumin sign say di tori na fake news and make Nigerians ignore am.