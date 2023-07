Burna Boy, Asake, Tiwa Savage plus oda artistes wey make di 2023 Headies nomination list

Di Headies, Nigeria biggest music award don announce di nominations list for di 2023 award.

Di list get names of both local and international artistes wey dey recognised for dia contribution to music industry in di past year.

Na on Tuesday, 11 July, Headies unveil di list of nominees for di “Rookie of di year”

Di award na for artiste wey just enta di entertainment industry.

Dem release di full Headies nomination list on Wednesday, 12 July.

Dis year award recognise international artistes wey don make di mark for di Nigerian music industry.

E also feature artistes wey dem specially recognise for dia excellence plus dia outstanding impact for di entertainment industry.

Headies award wey dey happun every year na ogbonge award for musicians across Nigeria and oda African kontris to recognise artistes wey dia songs don stand out in di year.

Headies neva announce di official date for di 16th award ceremony and wia e go hold.

Full nominations list for di 16th Headies awards

Wia dis foto come from, Headies

ROOKIE OF DI YEAR

Bayanni

Khaid

Guchi

Bloody civilian

Odumodublvck

Eltee skhillz

SONG OF DI YEAR

Calm down” – Rema

Last last” – Burna boy

Ku lo sa” – Oxlade

Buga” – Kizz Daniel & Tekno

Finesse” – Pheelz ft. Bnxn

Sungba remix” – Asake ft. Burna boy

BEST RECORDING OF DI YEAR

Burna Boy – Alone

Victony, Tempoe – Soweto

Omah Lay – I’m a mess

Oxlade – Ku Lo Sa

Davido, SSC – Stand Strong

Tems – No Woman, No Cry

ALBUM OF THE YEAR

Burna Boy – Love, Damini

Asake – Mr. Money With The Vibe

Rema – Rave & Roses

Omah Lay – Boy Alone

Victony – Outlaw

Davido – Timeless

BEST MALE ARTISTE

Asake

Rema

Burna Boy

Ruger

Kizz Daniel

Omah Lay

BEST FEMALE ARTISTE

Tems

Simi

Tiwa Savage

Ayra Starr

NEXT RATED

Spyro

Seyi Vibez

Young Jonn

Asake

Victony

PRODUCER OF DI YEAR

Magicsticks – Sungba Remix

Pheelz – Electricity

Andre Vibez, London – Calm Down

Tempoe – Soweto

Kel P – Kpe Paso

Rexxie – Abracadabra Remix

AFROBEATS SINGLE OF DI YEAR

Burna Boy – Last Last

Ayra Starr – Rush

Kizz Daniel, Tekno – Buga

Pheelz, BNXN – Finesse

Spyro – Who’s Your Guy

Ruger – Asiwaju

BEST RNB SINGLE

Burna Boy, Ed Sheeran – For my mind

Ckay – Mmadu

Dami Oniru – Just 4 U

Preye – Red Wine

Chike, Flavour – Hard to find

Simi, Fave – Loyal

BEST RAP SINGLE

Reminisce – Hustle

Ladipoe – Big Energy

Blaqbonez – Back in Uni

Psycho YP – Bando Diaries

OdumoduBlvck – Declan Rice

Jeriq, Phyno – My Bro

BEST ALTERNATIVE SONG

Wizard Chan – Earth song

Cruel Santino – Final champion

Basketmouth, The Cavemen – The Traveller

Boj, Moliy, Mellissa – In a loop

Flavour – Game Changer (Dike)

Obongjayar – Tinko Tinko

BEST VOCAL PERFORMANCE (MALE)

Oxlade – Ku Lo Sa

Ric Hassani – My only baby

Magixx – Love Don’t Cost A Dime

Chike – Spell Remix

Praiz – Reckless

Wande Coal – Kpe Paso

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

Niniola – Memories

Simi – Loyal

Liya – Adua Remix

Waje – In Between

Preye – Red wine

Dami Oniru – Just 4 U

BEST MUSIC VIDEO

Blaqbonez, Perliks – Back in Uni

TG Omori – PBUY

Director Pink – Spell Remix

Director K – Common Person

TG Omori – Bandana

Director K – Calm Down

BEST COLLABORATION

Asake, Burna Boy – Sungba Remix

BNXN, Kizz Daniel, Seyi Vibez – Gwagwalada

Pheelz, BNXN – Finesse

Spyro, Tiwa Savage – Who’s Your Guy Remix

Pheelz, Davido – Electricity

Wande Coal, Olamide – Kpe Paso

BEST STREET-HOP ARTISTE

Rexxie, Naira Marley, Skiibii – Abracadabra

Seyi Vibez – Chance (Na Ham)

Asake – Joha

Poco Lee, HotKid – Otilo

Zlatan, Young Jonn – Astalavista

Mohbad – Peace

BEST INSPIRATIONAL SINGLE

Stand strong – Davido ft Sunday Service Choir

Jireh (My Provider) – Limoblaze, Lecrae & Lappi Music

This year – Victor Thompson & Ehis ‘d’ greatest

ze Ebube – Neon Adejo

Tobechukwu – Nathaniel Bassey and Mercy Chinwo

I get backing – Victoria Orenze

HEADIES VIEWERS’ CHOICE

Ruger – Asiwaju

Victony, Tempoe – Soweto

Fireboy DML, Asake – Bandana

Ayra Starr – Rush

Asake – Terminator

Mavins – Overloading (Overdose)

Crayon – Ijo (Laba Laba)

Oxlade – Ku Lo Sa

Kizz Daniel, Tekno – Buga

Pheelz, Davido – Electricity

BEST WEST AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

Gyakie (Ghana)

Black Sherif (Ghana)

The Therapist (Liberia)

Camidoh (Ghana)

BEST EAST AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

Zuchu (Tanzania)

Hewan Gebreworld (Ethiopia)

Diamond Platnumz (Tanzania)

Eddy Kenzo (Uganda)

Rayvanny (Tanzania)

BEST NORTH AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

Marwa Loud (Morocco)

Wegz (Egypt)

El Grande Toto (Morocco)

Soolking (Algeria)

BEST SOUTHERN AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

AKA (SOUTH AFRICA)

Nasty C (South Africa)

Costa Titch (South Africa)

Uncle Waffles (Eswatini)

Focalistic (South Africa)

DJ Tarico (Mozambique)

BEST CENTRAL AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

Fally Ipupa (DR Congo)

Gaz Mawete (DR Congo)

Matias Damiaso (Angola)

Emma’A (Gabon)

Libianca (Cameroon)

AFRICAN ARTISTE OF DI YEAR

Burna Boy (Nigeria)

Marwa Loud (Morocco)

Black Sherif (Ghana)

Diamond Platnumz (Tanzania)

Rema (Nigeria)

DIGITAL ARTISTE OF DI YEAR

Burna Boy

Ayra Starr

Rema

Omah Lay

Kizz Daniel

Asake

INTERNATIONAL ARTISTE OF DI YEAR

Drake

Future

Selena Gomez

Don Toliver

Ed Sheeran

LYRICIST ON DI ROLL

Ladipoe – Clowns

Vector – Clowns

Payper Corleone – Fly Talk Only

Alpha Ojini – Vigilante Bop

A-Q – Family First

Tec (SDC) – Live Life

BEST RAP ALBUM

Payper Corleone – Fly Talk Only

Show Dem Camp – Palmwine Music Vol. 3

Blaqbonez – Young Preacher

Psycho YP – YPSZN3

Vector – TESLIM

Jeriq – Billion Dollar Dream

BEST ALTERNATIVE ALBUM

Basketmouth – Horoscopes

BOJ – Gbagada Express

Obongjayar – Some Nights I Dream of Doors

Cruel Santino – Subaru Boys: Final Heaven

Somadina – Heart of The Heavenly Undeniable

Native Sound System – Native World

BEST RNB ALBUM

Johnny Drille – Home

Chike – The Brother’s Keeper

Praiz – Reckless

Waje – Waje 2.0

Dami Oniru – Matter of Time

Simi – To Be Honest

HALL OF FAME

HALL OF FAME

Special recognition to one pesin of African Descent, for excellence and outstanding impact to di African entertainment industry, home and abroad. YOUSSOU N'DOUR

INTERNATIONAL ARTISTE RECOGNITION

Special recognition to an individual(s) for excellence and outstanding impact to di Nigerian entertainment industry within a specific period and/or di year under review.

SEAN ‘LOVE’ COMBS

Special Recognition Award