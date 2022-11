Portugal 1-0 Nigeria live updates

Wia dis foto come from, Getty Images

17 November 2022, 19:50 WAT New Informate one minute wey don pass

Nigeria do well for di African federation World Cup qualifiers sake of how dem top dia group.

At di end Nigeria no qualify for di main tournament, di World Cup.

Di Super Eagles poor performance for di second phase of di qualifiers make dem lose out.

Dem lose to di Black Stars of Ghana – dem bin play 0-0 draw away come play 1-1 draw for Abuja. Dem comot on away goal rule.

However, ahead of di World Cup some kontris dey engage African kontris for friendly games ahead of di main tournament wey dey start on Sunday.

For dis friendly, Nigeria dey play Portugal before dia first World cup match 10 days later.

Di Portuguese dey desperate to regain dia form afta dem comt from di Nations League.

KICK OFF: Firt Half

Portugal 0-0 Nigeria

2mins: Nigeria immediately win corner. Simon take am but dem no handle am well.

1min: Portugal 19-year-old centre-back António Silva dey make im debut for di Seleção

Portugal vs Nigeria team news

Portugal: Patrício, Dalot, Dias, António Silva, Mendes, Otávio, Bruno Fernandes, Carvalho, João Félix, André Silva, Bernardo Silva​​​​​​​.

Nigeria: Uzoho, Osayi-Samuel, Akpoguma, Troost-Ekong, Bassey, Ndidi, Lookman, Aribo, Iwobi, Simon, Moffi.