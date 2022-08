How ‘bank robbery prank’ land Ondo comedian for prison

Wia dis foto come from, Getty Images

54 minutes wey don pass

One comedian Eyinatayo Iluyomade don land for prison afta e play wetin police say na “dangerous” prank on one bank for Ondo state, South west Nigeria.

Na Magistrate Mosunmola Ikujuni order di remand of di comedian to prison.

Iluyomade, wey be 19 years bin chop accuse say e drop threat note of robbery for di counter of one new generation bank.

Wetin police tok

Di Ondo state police command say wetin di teenage comedian do dey “very dangerous”.

Funmilayo Odunlami-Omisanya tell BBC Pidgin say di incident happun on July 19 wen Eyinatayo Iluyomade drop note for di bank.

“Di boy drop note inside bank for Sabo area of di state say armed robbers go visit di bank.

“Which kain joke be dat. Na for dia dem gbab am carry am go police station,” DSP Omisanya tok.

Banks shutdown for di whole day

Di matter come up for court on 15 August wia di police arraign di comedian for magistrate court.

Police prosecutor, Akao Moremi, tell court say di defendant drop note for di bank say “by 1 pm on di same date, im armed robbery gang members go come rob di bank.

Moremi say di note na security threat to di bank branch for Sabo Ondo town and also cause all di banks wey dey operate for di area to shut down for the whole day.

But di defence counsel, Hawkins Akinnugba, apply for im bail – dis na di comedian plead not guilty to di charge against am.

“Dis na di first time I dey play di prank for Ondo. No gang dey come rob any bank. Na just note I write,” e tok