Osimhen, Chukwueze, Iwobi start as di Super Eagles face Sierra Leone for Monrovia

Wia dis foto come from, Twitter/@NGSuperEagles

18 June 2023, 16:55 WAT New Informate 8 minutes wey don pass

All done set now for di Sierra Leone vs Nigeria Africa Cup of Nations, Afcon qualifying match wey dey happun for Monrovia.

Di game dey start by 5:00pm WAT.

Di Super Eagles need to win di game to go back ontop of di table.

Nigeria don meet Sierra Leone a total of 17 times. Dem don win 10, draw 5 and lost only two times.

Di match as e dey happun live

2 min: Free Kick for Nigeria

Kick Off

SLE 0 - 0 NGA

FIRST HALF

Nigeria Line Up

Starting XI

1 Adebayo

2 Osayi-Samuel

6 Ajayi

22 Omeruo (C)

3 Zaidu

4 Ndidi

18 Iwobi

11 Chukwueze

10 Aribo

15 Simon

9 Osimhen

Substitute

5 Ekong

13 Akpoguma

8 Onyeka

7 Musa

12 Nwachukwu

17 Duru

19 Awoniyo

14 Iheanacho

20 Lookman

23 Sochima

16 Ojo